调查：欧洲央行最晚明年3月出台量化宽松政策

路透8月28日 - 周四公布的一项路透调查发现，欧洲央行可能最晚在明年3月启动量化宽松政策，买入ABS以阻止出现通缩，并推动本地区的经济成长。

欧洲央行总裁德拉吉上周表示，央行已做好准备，如果通胀率进一步下滑，将会动用一切可以动用的工具来应对。随后，有关欧洲央行准备出台资产购买计划的传言甚嚣尘上。

德拉吉还强调了财政刺激的重要性，称如果在央行采取货币刺激政策的同时，财政政策能够发挥更大作用，将会“对整体政策立场有所帮助”。

在8月27-28日进行的一项快速路透调查中，分析师认为欧洲央行推出量化宽松计划购买ABS的可能性为75%。39位受访者中只有五位认为可能性不到50%。

而两周前的路透调查则显示，在2015年底前出台任何形式量化宽松计划的可能性仅为33%左右。

“欧洲央行除了搞一些非常之举外别无选择，而现在只剩下量化宽松一途，”瑞典商业银行(Handelsbanken)经济学家Petter Lundvik说。他给出的量化宽松可能性为80%。

新近调查中，39位经济分析师中有32位表示，欧洲央行最晚在2015年3月采行量化宽松政策。

根据欧洲央行数据，欧元区ABS市场规模约在1,000亿欧元，在央行入市买进前有必要扩大规模以增加供应。

另一种能够直接买进的金融资产是主权债，美国联邦储备理事会(美联储)和英国央行的刺激计划中都包括购买这类债券，旨在压低收益率和经济中的融资成本。

但对于欧洲央行而言，买入主权债在法律上较为复杂，因为欧元区没有统一的主权债，同时按照法规欧洲央行不能资助任何特定的政府。

调查中，分析师认为欧洲央行通过购买主权债的办法实施量化宽松的可能性只有40%。

对于欧洲央行来说，另一个困难在于，它考虑量化宽松较迟。

英国央行的印钞机早已停转，美联储也即将在10月结束其刺激计划。

这些经济体的经济进入强劲复苏，可能促使本国央行在明年初开始升息，路透调查中的分析师认为英国央行可能最早动手。

而欧洲央行的消息人士周三对路透表示，央行不大可能在下周的会议上推出新政策，除非周五的8月通胀数据显示欧元区严重滑向通缩。

但最新调查中经济分析师认为，欧元区滑入通缩的可能性只有20%，暗示欧洲央行最新提供的低成本资金将有助于促进放贷，提振需求和通胀。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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