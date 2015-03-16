欧洲央行实施量化宽松首周共买入近100亿欧元债券

路透法兰克福3月16日 - 欧洲央行周一表示，在实施量化宽松(QE)的首周共完成97.51亿欧元(103亿美元)债券的购买。该央行计划向欧元区经济共计注资超过1万亿(兆)欧元。

欧洲央行上周开始的QE计划实际上就是印钞来购买主权债券，目标是推动欧元区目前处于负值的通胀率升向略低于2%的央行目标。

根据该计划，欧洲央行打算在2016年9月之前每个月购买600亿欧元债券，其中多数为主权债券。如果有需要持续调整通胀率，使之回升向央行目标，那么购债时间也可能延长。

欧洲央行拟每周更新已完成的公债购买总额。从4月7日开始，该央行将每月一次披露更多细节。

“目前才刚刚开始，不过欧洲央行迄今的购债步伐稍微慢于需要的速度，”Berenberg银行的分析师Christian Schulz表示。

“要想消除是否有足够卖家的疑虑，欧洲央行本月必须达到600亿元的量化宽松目标，”他补充道。

欧洲央行通过Twitter账户表示，截止3月13日，已购债总计569.47亿欧元。购买的资产支持证券(ABS)总计37.54亿欧元。

欧洲央行认为，量化宽松计划将刺激脆弱的欧元区经济复苏。油价下跌及银行贷款回升都已激励了经济复苏。

根据欧洲央行官员本月的最新预期，量化宽松计划将有助于提升欧元区经济增长率，并推动通胀率在2017年自负值升至1.8%，从而符合央行略低于2%的目标。

欧洲央行比较保守，预计2017年经济增长率从今年预期的1.5%升至2.1%。12月时，央行预计今年增长率仅有1.0%。

但部分官员担心，此计划可能会让德国等实力较强、本无需刺激的国家获得的动力过大，并助长增长疲弱的国家出现自满情绪。

欧元区量化宽松图表：here (完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 张荻)

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