焦点：欧洲央行若延长量化宽松 可能会在多国触及持债比例限制

* 欧洲央行可能在葡萄牙、芬兰和德国触及持债比例限制

* 这些限制旨在防止欧洲央行陷入债务重组

* 触及限制后，该行还可购买低风险的公司债或政府机构债券

* 分析师预计，持债比例限制将在必要时予以放宽

路透伦敦9月30日 - 假如欧洲央行决定延长其资产购买计划，以因应全球增长风险及趋于零的通胀率，该行未来一年可能会在多个国家触及自己设置的债务持有比例限制。

分析师表示，这种情况将首先发生在葡萄牙和芬兰，紧随其后的是欧元区最重要的成员--德国。

欧洲央行本月稍早将多数公债的单一持有比例上限从25%提高至33%。欧洲央行对单一债券持有比例设置上限，是为了防止未来深陷债务重组的泥潭。

其他决定欧洲央行能将量化宽松计划延长多久的因素还包括：对任何一国公债的持有比例不能超过三分之一；必须根据各国对欧洲央行的出资比例来购买每个国家的债券。

如果欧洲央行在德国触及上述限制，从理论上来说，该央行还可以购买公司债或政府机构债券等风险较低的德国资产。

而且若需要进一步放松，分析师称欧洲央行可能直接取消对德国资产的购买限制。

不过欧洲央行是否会对垃圾级别的葡萄牙采取类似决定，或是否会简单地把经济改革得到它赞许的国家排除在刺激计划之外？

若葡萄牙在可见的未来需要对仍然繁重的债务进行重组，欧洲央行或会发现，若持有超过该国三分之一的债券，将很难不亏损。

“这些限制很重要。在市场中占比越大，在重组势在必行时问题就越大，”裕信银行利率分析师Luca Cazzulani称。Cazzulani估计当2016年9月QE一结束，葡萄牙就会触及限制。

“这是一笔交换，但我不知道他们对自己的定位在哪。”

**信誉**

推测延长QE会持续多久并不容易。分析师必须对未来债券价格以及公债发行速度等问题进行假设。欧洲央行在危机高峰时买进的意大利、西班牙或葡萄牙公债让问题更加复杂。

Cazzulani在预测中没有涵盖未来债券发行，称欧洲央行目前计划结束后，可能以目前每月600亿欧元的速度，再购买七个月以上的德国债券。

花旗分析师表示，欧洲央行延长QE后将于2017年10月首先在芬兰触及购债上限，德国紧随其后。他们假定欧洲央行的发债速度没有变化，但其中不包括SMP的购买情况。

目前离这一情形出现似乎还很远，不过评级机构标准普尔曾表示，预计QE规模将达到2.4万亿欧元，并延长至2018年中。

如果在芬兰或葡萄牙达到购债上限，“他们会避而不谈，”花旗的10国集团(G10)全球利率策略主管Harvinder Sian说。“这些国家对全局而言并没有那么重要。”

在实际操作中，欧洲央行很可能在触及上限之前就放慢在这些国家的购债速度。

最终，围绕欧洲央行QE上限的讨论可能沦于理论。

“如果欧洲央行希望这样做，他们就会去做，而不会顾及先前给自己设定的限制，”SEB资深固定收益策略师Marius Daheim表示。

“如果他们感觉扩大QE规模确实有经济上的意义，就不会仅仅因为会突破25%或33%的购买限制而退缩。那可能是他们对自己的公信力带来的最大损失。”(完)