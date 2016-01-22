焦点：欧洲央行强烈暗示3月可能放宽政策 因经济前景恶化

路透法兰克福1月21日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。

德拉吉称，全球市场震荡、油价大跌和新兴市场增长全面趋疲，令欧洲面对的经济阻力迅速加大，因此欧洲央行需准备好动用任何可能的工具，应对通胀率降至负值以及增长放慢的情况。

这些意外明确的言论打压欧元下跌近1%，而且市场迅速消化3月降息的预期；这比市场先前预期的降息时间提前了三个月，因市场认为德拉吉几乎是承诺会采取行动，与去年10月的做法十分相似。德拉吉在10月预示12月可能降息并延长资产购买计划。

德拉吉并表示，欧洲央行内部周四在与市场沟通的立场方面意见一致，进一步推升市场对央行出台更多经济扶持举措的期望。该央行在12月时未能达成一致，当时有几位知名的鹰派官员反对放宽政策。

“随着新兴经济体增长前景的不确定性增加、金融和大宗商品市场波动，加上地缘政治风险，下行风险再次加剧，”德拉吉在记者会上称。“面对这些全球因素，我们不会退缩。”

油价进一步下跌、中国经济失去动能的迹象，加上最近意大利及其他欧元区较弱经济体银行业状况的相关疑虑，令金融和大宗商品市场动荡不已。

德拉吉淡化对欧洲央行政策工具已经用尽的担忧，他表示：“我们有能力、有意愿，也有决心采取行动。我们对(货币)工具的部署没有极限。”

**降息及扩大量化宽松？**

“提前在3月降息并不难，”摩根大通经济分析师Greg Fuzesi称。“但量化宽松延长六个月就比较遥远，而今天的会议暗示紧迫性更高。”

他表示，选项包括降息10个基点以上、每月资产购买从600亿欧元提高至700亿欧元(650亿美元提高至760亿美元)，为阶梯式存款利率和额外长期再融资操作敞开大门。

12月，欧洲央行管理委员会决定将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并扩大其1.5万亿(兆)欧元的量化宽松计划。

但通胀预期变得更糟了，引发欧洲央行信誉问题。欧元区通胀率已经连续三年未达到目标水准。

欧洲央行12月的预估已经暗示未来几年通胀仍低于目标，而且该预估假设今年平均油价为52.2美元。但近月布兰特原油期货LCOc1现在报约27美元，即便是2022年的布兰特原油期货也低于50美元，暗示通胀迅速反弹的希望甚微。

“由于通胀会在较长时间内维持在较低水准，而通胀预期可能对新举措反应缓慢，因此6月会议可能需要推出新的刺激举措，”北欧联合银行(Nordea)说。

“(德拉吉的)言论为市场提供消化更多宽松措施的空间，即债券收益率会下滑、利差缩窄以及欧元走软，”该行补充称。

德拉吉还反驳了只需无视油价冲击的观点，他指出低能源价格可能会持续，这一风险可能拉低其他商品和服务的价格，导致价格出现很难打破的下行螺旋走势。

但他表示，中国领导层似乎已掌控经济问题，且过去一直令人担忧的欧洲银行业似乎也展现了韧性。

不过，中国的困难远未解决，经济学家预计中国经济增长将进一步放缓，这可能会促使人民币进一步贬值，同时促使央行放松政策。

人民币贬值将导致通缩风险从中国输出，并抑制欧洲央行压低欧元的能力，从而削减该行降息的效力。

中国经济疲软还可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐，这也会令欧元面临上行压力，同时降低欧洲央行放松政策的影响。

德拉吉还表示，任何削减银行业大量不良贷款的做法都可能需要数年时间，此番言论缓解了对银行业立即采用行动的担忧。由于银行股最近几周遭遇抛售，德拉吉希望借此安抚欧洲银行投资者。

南欧银行业，尤其是意大利银行业的股价大幅下跌，因市场担心欧洲央行可能迫使他们对不良贷款进行减记。意大利银行业的不良贷款水平尤其高。(完)