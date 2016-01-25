欧洲央行总裁承诺推高通胀 反驳对宽松政策的批评

路透法兰克福1月25日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一承诺推高通胀，反驳对欧洲央行宽松政策的批评，称物价上涨迟缓损害欧元区经济。

德拉吉在德国演讲时称，该行1.5万亿(兆)欧元资产购买行动正在发挥预期的作用，放任物价下滑将导致债务和业水平上升。

欧洲央行的职责是维持年通胀率在略低于2%的水平，但目前通胀率接近零，而且预计未来几个月会降至负值。上周央行会议后，德拉吉称该行将在3月回顾政策并有可能调整，投资者将此看作进一步放松政策的信号。

“达到目标事关央行信誉，”德拉吉在一次商业论坛上称。“如果一家央行设定了目标，在无法实现时不能只靠调整目标。各部门完成自己的使命才能带来信心。欧洲央行将会这么做。”

市场目前预期欧洲央行3月将把利率从负0.3%下调10个基点，很多投资者还预期该行将提高每月资产购买规模。

该央行于12月调降存款利率，并延长资产购买计划。不过央行管理委员会中的两位德国成员都投下反对票。德国央行总裁魏德曼多次强调，能源价格偏低--导致低通胀的主因，有利于消费者和经济增长。

德拉吉指出，若欧元区通胀率连续五年每年都比央行基本预估低1个百分点，将会推动包括家庭和企业在内的民间债务增加大约7,000亿欧元。

德国国内有很多人批评超低利率将导致楼市等领域滋生资产泡沫，德拉吉对此也是不以为然。

“目前金融领域并未出现严重动荡的警示信号，”德拉吉说。“金融危机通常伴随着信贷劲增与银行体系杠杆升高。但我们现在的情况却是信贷初步复苏以及银行业降低杠杆。”

他指出，低利率可促进消费。(完)