如果通胀停滞不前 欧洲央行可能需要进一步宽松--OECD报告

路透巴黎6月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，如果通胀没有按预期那样开始上升，则欧洲央行(ECB)应该进一步宽松政策；而各国政府也应设法清除不良银行贷款，帮助各经济体获得欧洲央行刺激政策的全部好处。

在这份欧元区和欧盟报告中，OECD称任何负面经济冲击都能为欧洲央行进一步放松货币政策提供理由。

“欧洲央行可以设想额外的降息，尤其是存款利率，因为它是流动性过剩环境下最重要的政策利率，”OECD称。

在已经采取资产购买和超低利率政策之后，欧洲央行目前预计明年通胀率将从今年的仅仅0.2%回升至1.2%。

不过OECD表示，一些银行资产负债表疲弱，主要是一些希腊和意大利的银行，会妨碍欧洲央行放松货币政策向企业和消费者的传导。

OECD建议创立欧洲资产管理公司来处理银行坏账，可自经济规模和分散风险中获益。

这一建议不太可能受到德国人欢迎，因该国很多纳税人已经觉得，他们在为一些南部国家的大手大脚花钱而买单。

OECD预估，假定英国选择留在欧盟，欧元区今年经济增长率将在1.6%，明年料为1.7%，较此前预估维持不变。

欧盟整体经济表现略好，今明两年料分别成长1.8%和1.9%，尽管存在英国公投可能退欧的风险。

OECD重申此前预估，称如果英国退欧，不仅将使2018年欧盟经济产出减少1%，而且这个损失在五年后还无法弥补。

OECD指出，短期内因应欧洲难民危机的额外政府支出，料令欧盟经济受益，但难民流入问题如果处理不当，长期内经济成本可能带来拖累。

OECD估计，因应移民涌入的支出，料使今年欧盟国内生产总值(GDP)增长率提高0.1-0.2个百分点。

但较长期影响将取决于新移民找到工作的速度，OECD称这还是确保移民持续性融入收容国当地社会的关键。(完)