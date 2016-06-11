如果通胀停滞不前 欧洲央行可能需要进一步宽松--OECD报告

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎6月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，如果通胀没有按预期那样开始上升，则欧洲央行(ECB)应该进一步宽松政策；而各国政府也应设法清除不良银行贷款，帮助各经济体获得欧洲央行刺激政策的全部好处。
在这份欧元区和欧盟报告中，OECD称任何负面经济冲击都能为欧洲央行进一步放松货币政策提供理由。
“欧洲央行可以设想额外的降息，尤其是存款利率，因为它是流动性过剩环境下最重要的政策利率，”OECD称。
在已经采取资产购买和超低利率政策之后，欧洲央行目前预计明年通胀率将从今年的仅仅0.2%回升至1.2%。
不过OECD表示，一些银行资产负债表疲弱，主要是一些希腊和意大利的银行，会妨碍欧洲央行放松货币政策向企业和消费者的传导。
OECD建议创立欧洲资产管理公司来处理银行坏账，可自经济规模和分散风险中获益。
这一建议不太可能受到德国人欢迎，因该国很多纳税人已经觉得，他们在为一些南部国家的大手大脚花钱而买单。
OECD预估，假定英国选择留在欧盟，欧元区今年经济增长率将在1.6%，明年料为1.7%，较此前预估维持不变。
欧盟整体经济表现略好，今明两年料分别成长1.8%和1.9%，尽管存在英国公投可能退欧的风险。
OECD重申此前预估，称如果英国退欧，不仅将使2018年欧盟经济产出减少1%，而且这个损失在五年后还无法弥补。
OECD指出，短期内因应欧洲难民危机的额外政府支出，料令欧盟经济受益，但难民流入问题如果处理不当，长期内经济成本可能带来拖累。
OECD估计，因应移民涌入的支出，料使今年欧盟国内生产总值(GDP)增长率提高0.1-0.2个百分点。
但较长期影响将取决于新移民找到工作的速度，OECD称这还是确保移民持续性融入收容国当地社会的关键。(完)
(编译 张涛/王洋/孙茉莉/杜明霞；审校 王颖/艾茂林/张荻/蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。