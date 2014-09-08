焦点：欧洲央行意外降息 让棘手的量化宽松计划暂时搁置

路透法兰克福9月5日 - 欧洲央行意外降息并出台刺激信贷的新计划，让央行总裁德拉吉暂时避开了对全面开动印钞机这一棘手问题的讨论，冀望也许可以根本不必祭出这样的举措。

欧洲央行计划贷款给银行以便让银行将资金贷放给企业，同时承诺购买大量重新打包的债券并维持借贷成本在纪录低点，央行为阻止欧洲脆弱的经济进一步下滑，或许已经做得足够多了。

多数欧洲央行问题观察家认为，央行的措施已经到此为止了，至少目前来说是如此。

“如果欧洲央行的做法是正确的，其预估也是准确的，那么情况也许就是这样，”瑞银集团经济学家Reinhard Cluse说。

“但是，如果明年中期经济成长和通胀前景仍然令人失望，那么欧洲央行将有必要重新筹划。”

目前来看，德拉吉此举已经把球踢给了政府，特别是法国和意大利政府，要求他们减税或者修改劳工法以使就业市场更为灵活，为治愈经济沉疴尽责。

在欧洲央行总裁誓言竭尽所能保卫欧元区后，欧元区经济危机渐渐消退在人们的记忆中，欧洲政界的改革意愿随之减弱，这让欧洲央行大感失望。

“现在欧洲央行告知欧洲领导人：‘我们已经尽力了，现在应该轮到你们了，’”华盛顿智库Peterson Institute的分析师Jacob Kirkegaard称。

欧元区民间部门信贷及欧洲央行货币政策图表：link.reuters.com/tam72w

欧洲央行利率、通胀和欧元图表：link.reuters.com/jer39v

欧元区通胀预期图表：link.reuters.com/dat72w

央行资产负债表与GDP之比图表：link.reuters.com/jyx65s

2007年以来央行资产负债表图表：link.reuters.com/fus62t

**德国感到不悦**

德拉吉的行动还推迟了有关启动公债购买计划，即“量化宽松(QE)”计划的争论。此计划受到德国及其影响力很大的央行总裁魏德曼的坚决反对。

至少欧洲央行决策者希望等待较长一段时间，经过评估近零利率、为银行业提供低息长期贷款、以及购买证券化债务计划的累计效果后，再开始采取进一步的行动。

路透调查显示，欧洲央行很可能不会购买主权债，因为该行近日宣布的资产购买计划料将花费的4,000亿欧元，将足以推高通胀。调查预计，央行准备的4,000亿欧元中将只有2,750亿被申购。

因此，市场已把目光转到全面QE的前景上，德拉吉可能已利用略微不同的手段达到类似的效果...并在欧洲央行管委会上通过了这个计划。

虽然魏德曼对德拉吉承诺购买ABS及其他再打包债务感到不乐意，但与购买葡萄牙或西班牙等困境国家的债券相比，还是更容易接受一些。

作为对魏德曼意见的认可，德拉吉暗示欧洲央行基本没有其他选择可以提振经济，利率已经抵达“下限”。

德国早就力促邻国法国推进经济改革。意大利债务负担沉重，同样需要改革。但批评之声并不单单指向欧元区实力较弱的国家。

德国一直寻求在撙节辩论中以身作则。但欧洲央行及其他组织的许多人士也希望德国在国内增加支出。

尽管德拉吉否认存在任何以降低借款成本换取政府改革的“讨价还价”，但欧盟很多官员相信这是不成文的交换条件。

“在布鲁塞尔，有一种感觉愈发强烈，就是我们正在形成默契，如果你能推进结构性改革，那么就能获得更多货币宽松举措，”一位要求匿名的欧盟官员称。

迈向全面的量化宽松，并不仅仅面临政治阻碍。欧洲央行内部对量化宽松持怀疑态度的人数越来越多，他们质疑在借款成本已经特别低的情况下购买政府公债是否明智。

目前而言，欧洲央行将静观一系列提振经济的举措是否行之有效。

央行在9月和12月将提供银行业申请四年期贷款，鼓励他们将资金放贷给企业或其他人。这项措施可能会产生数千亿欧元的新信贷。

另外一项购买有资产支持证券的计划，可能更进一步汇集5千亿欧元的贷款，让银行业得以再次释出放贷。

这些计划出台需要数月的时间才能看出成效。

有许多人相信，决策者最终还是得采行更激进的行动。

前欧洲央行官员Francesco Papadia指出，德拉吉仅管只获得其所谓“足够多数”的支持，却仍决定推进周四所公布的方案。Papadia曾协助指导欧洲央行的金融危机管理。

“QE可能不会近在眼前，但欧洲央行更加担心经济、以及德拉吉未获一致共识却没有顾忌地做出决策，这些事实显示出...欧洲央行愿意采取更多行动。”他说。

德国商业银行首席分析师说，欧洲央行的经济预估仍然太乐观，当情况不如所想时，势必得有更多动作。

“你可以称它是QE探照灯。这算是前菜，但主餐没上桌，”他说。(完)

(编译 郑茵/许娜/王兴亚/李婷仪 审校 李春喜/张荻)

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