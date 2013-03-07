欧央行下调今明两年欧元区经济预估

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透法兰克福3月7日 - 欧洲央行周四下调今明两年欧元区经济预估，但对通胀预估的调整不大。
欧洲央行在其月度政策会议后发布新的经济预估，欧洲央行预期2013年国内生产总值(GDP)下跌介于0.9-0.1%，下调了预估区间的高端。
欧洲央行也将明年经济增长预估从之前预期的增长0.2-2.2%下调至增长0.0-2.0%。
欧洲央行对通胀预估的调整不大，仍预期今明两年通胀将低于央行的约2%目标。2013年通胀预估为1.2-2.0%，之前预估为1.1-2.1%，2014年通胀预估为0.6-2.0%。(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。