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国际财经 | 2016年 5月 26日 星期四 07:24 BJT

欧洲央行首席经济学家称需要保持零水准以下的利率

路透马德里5月25日 - 欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周三表示，欧元区的银行业者迄今已应对了ECB的负利率，而低迷的获利是影响银行业复苏的一个更大障碍。

普雷特表示，ECB目前需要将利率保持在负区域，而考虑到欧元区所面临的挑战，尤其是提高通胀率至目标水平所面临的挑战，低于零水准的利率仍是ECB的一个政策选项。

欧洲央行预计，一段较长时期内利率会保持在当前甚至是更低的水平上，将一直持续到其资产购买计划结束之后的很久一段时间。(完)

(编译 王洋; 审校 李军)

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