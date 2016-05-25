欧洲央行首席经济学家称需要保持零水准以下的利率

日本4月出口连增第五个月 海外需求可能会支持经济稳步复苏
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透马德里5月25日 - 欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周三表示，欧元区的银行业者迄今已应对了ECB的负利率，而低迷的获利是影响银行业复苏的一个更大障碍。
普雷特表示，ECB目前需要将利率保持在负区域，而考虑到欧元区所面临的挑战，尤其是提高通胀率至目标水平所面临的挑战，低于零水准的利率仍是ECB的一个政策选项。
欧洲央行预计，一段较长时期内利率会保持在当前甚至是更低的水平上，将一直持续到其资产购买计划结束之后的很久一段时间。(完)
(编译 王洋; 审校 李军)
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透利雅得5月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在周四的会议中同意延长减产协议，沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。
“宏观经济环境乐观，譬如国内外销售形势更加亮丽、低利率以及能源价格温和上涨，暗示今年余下时间里，整体经济的上行势头应会延续；尽管和第一季相比，动能会有所减弱，”报告称。