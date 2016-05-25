欧洲央行首席经济学家称需要保持零水准以下的利率

路透马德里5月25日 - 欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周三表示，欧元区的银行业者迄今已应对了ECB的负利率，而低迷的获利是影响银行业复苏的一个更大障碍。

普雷特表示，ECB目前需要将利率保持在负区域，而考虑到欧元区所面临的挑战，尤其是提高通胀率至目标水平所面临的挑战，低于零水准的利率仍是ECB的一个政策选项。