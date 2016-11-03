欧洲央行月报：欧元区经济料继续温和稳定复苏 但面临下行风险

路透法兰克福11月3日 - 欧洲央行(ECB)周四例行公布经济月报，称欧元区经济应该会继续以温和和稳定步伐复苏，但这一前景面临下行风险，主要来自全球经济增长低迷和政治不确定性。

该月报基本符合10月底的政策声明。欧洲央行称，消费和就业应该继续增长，企业投资回升势头料延续至下季度之后。

欧洲央行月报还称，全球贸易依然疲软，但数据暗示，下行趋势或许已触底。(完)