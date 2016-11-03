欧洲央行月报：欧元区经济料继续温和稳定复苏 但面临下行风险

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福11月3日 - 欧洲央行(ECB)周四例行公布经济月报，称欧元区经济应该会继续以温和和稳定步伐复苏，但这一前景面临下行风险，主要来自全球经济增长低迷和政治不确定性。
该月报基本符合10月底的政策声明。欧洲央行称，消费和就业应该继续增长，企业投资回升势头料延续至下季度之后。
欧洲央行月报还称，全球贸易依然疲软，但数据暗示，下行趋势或许已触底。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。