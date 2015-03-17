焦点：ECB总裁德拉吉称区内经济在稳步复苏 呼吁加强欧洲机构整合

2015年3月11日，欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福一个会议上发表讲话。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福3月16日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一将欧元区经济的现状描述为“正在稳步复苏”，他周一呼吁在欧洲机构整合方面实现“巨大飞跃”，以便各国加强主权共享。

在欧洲央行启动印钞机开始主权债购买行动一周后，德拉吉表示，该央行的刺激政策、油价下跌以及欧元区各国的结构性改革都在帮助支撑区内19国的经济成长。

“当前的背景是，欧元区经济形势正在稳步复苏，”他在一个金融会议上发表讲话称。

“多数指标显示，持续经济复苏正在站稳脚跟，”他补充说。“企业和消费者信心正在上升。经济成长预估已经上修。银行业放款在供需两方面也正在改善。”

德拉吉表示，欧洲央行帮助促成了这种好转。周一稍早，欧洲央行表示，在实施量化宽松的第一周，共投入97.51亿欧元(103.0亿美元)购买公共部门债券。其量化宽松计划向经济挹注逾1万亿欧元。

根据量化宽松计划，欧洲央行打算每月购买600亿欧元债券，以公债为主，直到2016年9月，必要时可能延长该计划。

欧洲央行预计量化宽松将刺激疲弱的欧元区经济复苏。油价下降以及银行放贷活动回升，已经在促进经济成长。

但德拉吉警告，欧元区各经济体与机构尚未充分整合。

“因此，每当欧元区的任何部分遭受严重冲击的时候，就会有人质疑欧元区能否继续存在下去，”他说，同时敦促各国改革经济以增强自立能力。

**“主权共享”**

德拉吉表示，欧元区国家的整合程度，还不足以打消外界对其凝聚力的疑虑。

德拉吉从2012年初开始便致力于加强整合，当时欧元区债务危机促使他与其他对抗危机的要角合作拟订出一份路线图，推进银行业联盟、财政联盟、经济联盟与政治联盟。

前任欧洲央行总裁特里谢曾在2011年呼吁成立一个欧洲财政部。

德拉吉指出，欧洲的财政规则一再受到挑战，令各国之间的信任趋于紧张。

为此他提议促进机构整合，进一步共享主权，强化欧盟对其民众的责任。

“总之，我的结论是，在机构整合方面，一定要有巨大飞跃，”德拉吉表示。

“我们要改变制定国家经济政策的规则和指导方针这一体系，改为在公共机构内进一步共享主权，”他表示。(完)

(编译 郑茵/张涛/陈宗琦；审校 李爽)

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