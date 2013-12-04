欧洲央行料按兵不动 经济预测提供政策动向线索

* 欧洲央行将于12月5日1245GMT公布利率决议

* 总裁德拉吉料在记者会中论及放宽政策的可能性

* 欧洲央行可能暗示提出新的流动性措施

记者 Sakari Suoninen

路透法兰克福12月3日 -欧洲央行周四可能不会祭出任何新的政策行动，然而最新的内部预测将会成为关注焦点，各界将寻求物价持续疲软可能促使该行明年再次行动的蛛丝马迹。

欧洲央行上月出乎市场意料地降息至纪录低点，在那之后总裁德拉吉称欧元区“可能历经长时间的低通胀”，而欧洲央行已经准备好考虑动用各种手中政策工具。

他指出，本月欧洲央行的内部预估，将让人更为完整了解到低通胀的时间会延续多久。

由于通胀水准远低于欧洲央行略低于2%的目标，分析师都在观察新的预估数据，以寻找欧洲央行是否会采取进一步措施支撑欧元区疲弱复苏的各种线索。

若新的预估数据暗示2015年通胀仍将明显低于欧洲央行目标时，则对于该行明年初将会采取进一步行动的预期心理将升温。分析师预期欧洲央行提出的2015年通胀预估将为1.3%或1.4%。

“语调可能会非常温和，并保留采取更多行动的选项”，分析师称接下来行动可能包括负存款利率、对银行扩大提供长期再融资操作、或者是买进资产进行量化宽松(QE)。

“欧洲央行根本没有否决任何可能性的理由。”

一项路透调查显示，受访的68位分析师中仅有1位预期12月5日会议将再度降息。

11月降息后公布的经济数据呈现好坏不一。

正面数据方面，通胀略为升温，从10月的0.7%升至11月的0.9%，这缓解了通缩的疑虑。10月失业率出现近三年来首见的下滑。

但贷款仍维持疲弱，因此欧洲央行要解除警报还太早。如果欧洲央行在声明中提及银行贷款供应普遍受到抑制，这将被为视为欧洲央行计划采取行动放松信贷的信号。

**可选方案**

上月降息使欧洲央行主要利率降至0.25%，如果要进一步宽松政策，欧洲央行不得不选择传统措施以外的方案，而欧洲央行鹰派人士将会表示反对。

瑞银分析师Reinhard Cluse表示，“所有的进一步(宽松)措施都是非传统的，显然欧洲央行管委会更难达成一致，”

可能欧洲央行可以接受的最简单措施是增加流动性，具体方式是要么透过取消存款准备金，立即为金融体系增加约1,000亿欧元，要么结束此前购债的冲销举措。

这些措施可能将使短期市场利率承受下行压力，尽管欧洲央行11月降息，但11月隔夜市场利率仍大体上高于今年稍早水平。

推出新的长期再融资操作(LTRO)是向市场增加资金的另一个选项，但副总裁冈斯坦西欧上周为这一想法泼冷水，称银行业流动性状况已经改善。

在周四召开政策会议之前，对于欧洲央行开始采用美国式量化宽松或负利率举措的可能性，几位高层决策者也已予以淡化。

负利率就是向在央行存放资金的银行业者收费，目的是鼓励银行将资金放贷出去。

欧洲央行在进一步放松政策方面面临来自德国的阻力。德国对通胀的担忧根深蒂固，且仍将央行采行激进举动视为一大禁忌。

“他们拥有的最强大工具显然是资产购买，”荷兰合作银行分析师Elwin deGroot表示。“但这一举措很难获得支持，甚至可能引燃政治危机。”(完)

(编译 张明钧/于春红/李爽 译文审校 戴素萍/李春喜/张若琪)

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