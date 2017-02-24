欧央行决策者淡化经济复苏表现 暗示政策将持稳

路透伦敦/法兰克福2月23日 - 欧洲央行利率制定者周四表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。

近来从制造业到民众信心等经济指标均显示经济增长加速，在鹰派阵营中，政治人士和利率决策者益发呼吁欧洲央行至少要开始讨论缩减刺激力道。

但是，由于荷兰和法国将在今年春季举行大选，鲜有人公开建议立即采取行动。而当这两国反建制的候选人支持率上升之际，欧洲央行将希望避免给人插手政治事务的印象。

“经济成长模式仍大大取决于(欧洲央行)的大规模宽松措施，”欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在伦敦表示。“这些经济体基本上仍脆弱，因此主要讯息是没有人感到沾沾自喜。”

“近期一波(政治)不确定性令人担忧，对经济前景构成下滑风险，”普雷特表示。

德国今年稍晚也将面临大选，意大利正在讨论是否要提前举行大选。

欧洲央行资产购买计划的主要批评者之一--德国央行总裁魏德曼周四称经济增长风险近期已消退，但指出基础通胀仍疲弱且德国长期增长前景低于平均水平。

“欧元区的好转势头已得到巩固而且越来越稳当，”魏德曼称，“经济指标表明复苏将持续下去。”

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许本月稍早称，鉴于复苏势头增强且通胀率上升，ECB应当在政策沟通中去掉“可能降息”的字眼。而这样做会被视为朝最终收紧政策迈出的第一步。

魏德曼称，莫尔许发表这样的言论没有错，但德国没有倡议马上行动，并表示宽松货币政策是适当的。

就连欧洲央行的另一位鹰派人物--爱沙尼亚央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)周四也表态，认为有必要再有数月的正面意外表现。他还补充说，自欧元央行去年12月决定以来的时间相对较短，因此需要保持一致性。

欧洲央行去年12月把资产购买项目延长至今年年底，并决定从今年4月开始把购买规模削减25%。

一些决策官员曾表示，这些措施可为欧洲央行提供足够的空间和时间，来在今年的多数时间维持政策不变，而且该央行在6月前甚至都不应当启动有关下一步举措的讨论。(完)