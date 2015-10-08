中国等新兴市场的不确定性给全球经济前景蒙阴--欧洲央行会议记录

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透法兰克福10月8日 - 根据欧洲央行(ECB)周四公布的会议记录，央行决策者们被告知，中国等新兴市场的不确定性可能放缓欧元区经济增长，不过现在评估这个影响有多严重还有些过早。
在9月2-3日会议的记录中，ECB首席经济学家普雷特警告称，新兴市场经济体的困境可能给全球经济前景蒙阴，而且不大可能很快改变。
“虽然现在还不能断定这些状况是否对欧元区经济产出和...通胀率产生持续的影响，但下行的风险已经加大，”会议记录称。
“新兴市场经济体面临的挑战可能给全球经济前景蒙阴，而且不大可能很快消退，”记录称。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。