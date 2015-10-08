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国际财经 | 2015年 10月 9日 星期五 07:35 BJT

中国等新兴市场的不确定性给全球经济前景蒙阴--欧洲央行会议记录

路透法兰克福10月8日 - 根据欧洲央行(ECB)周四公布的会议记录，央行决策者们被告知，中国等新兴市场的不确定性可能放缓欧元区经济增长，不过现在评估这个影响有多严重还有些过早。

在9月2-3日会议的记录中，ECB首席经济学家普雷特警告称，新兴市场经济体的困境可能给全球经济前景蒙阴，而且不大可能很快改变。

“虽然现在还不能断定这些状况是否对欧元区经济产出和...通胀率产生持续的影响，但下行的风险已经加大，”会议记录称。

“新兴市场经济体面临的挑战可能给全球经济前景蒙阴，而且不大可能很快消退，”记录称。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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