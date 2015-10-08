中国等新兴市场的不确定性给全球经济前景蒙阴--欧洲央行会议记录

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪

路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。