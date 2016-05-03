新兴市场经济疲弱问题不太可能很快被克服--欧洲央行

路透法兰克福5月3日 - 欧洲央行(ECB)周二表示，由于根本原因在于深层结构性问题，而不是暂时性困难，所以新兴经济体疲弱态势可能会持续，从而给发达经济体带来风险。

欧洲央行总裁德拉吉多次提到，新兴市场成长低迷拖累欧元区复苏，是支持欧洲央行保持超宽松政策的原因之一。

欧洲央行在一份例行经济公报中对此加以阐述。央行表示，一些主要新兴经济体的潜在成长已经减弱，可能会给全球经济造成“相当大的”负面冲击。

公报提到生产力增长放缓、投资不振、外部债务上升、融资环境趋紧以及人口情况恶化，是新兴经济体成长动能减退的部分原因。

主要新兴经济体今年面临压力。中国经济放缓与再平衡，今年稍早曾引发金融市场动荡。

国际货币基金组织(IMF)稍早表示，尽管新兴市场仍然创造70%的全球成长，但去年增长速度连续第五年下降，许多主要经济体2016和2017年可能拖累全球成长。

“这些挑战中，有一些不大可能很快克服，”欧洲央行称，“投资疲弱、基础设施瓶颈以及产能限制，这些因素的影响或许比预想更大。”

“再平衡过程正在进行，这是确保中期内经济持续增长的必要条件，但转变的道路可能崎岖曲折，风险将偏于下档，”欧洲央行补充说。

经济成长潜力数年来一直在下滑，一些指标暗示新兴市场在繁荣年代已经过热，一如迅速增长的民间债务比所显示的那样。

该报告得出结论认为，随着各国越来越依赖外币融资，尤其是美元融资，外部债务的增加也特别令人担心，这会加大稳定性方面的风险，减弱本币贬值带来的好处。本币贬值是对抗经济动荡的一项天然防御工具。

临近去年底资本外流加剧，新兴市场的融资环境已经收紧，令债券收益率上升，信用利差扩大并拖累股市。

投资增长也在下降，一些主要新兴经济体还碰上了人口问题，劳动力减少或增长乏力，给成长带来下行压力。(完)