独家：欧洲央行考虑购买公司债 最早12月做出决定--消息（更新版）

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透法兰克福10月21日 - 几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。
受该消息推动，欧洲股市上涨，银行股和二线国家股票领涨。欧元兑美元EUR=下跌逾0.005美元，信贷指数大幅收紧。
政策制定者急于提振欧元区经济。欧元区经济增长几乎停滞，通胀率仅有0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的通胀率目标。
欧洲央行已经就购买公司债展开工作，这将扩大周一启动的民间资产购买计划。欧洲央行期望，这些举措将加强对企业的放贷，从而为欧元区经济提供支持。
一位要求匿名的知情消息人士表示，“这方面的压力非常高。”
然而欧洲央行的发言人被问及购买公司债时称：“管理委员会尚未做出这种决定。”
欧洲央行已经降息至纪录低点，向银行业者提供廉价贷款并开始购买有高质量资产担保的债券。该央行还计划今年稍晚开始买入资产支持证券，或打包贷款。
欧洲央行总裁德拉吉强调，单靠欧洲央行一己之力无法应对欧元区的困境，他敦促各国通过改革来提振经济。
他还毫不掩饰地呼吁德国推出一轮投资支出计划，而这样做将导致德国出现预算赤字。但在德国坚持执行严格的预算规定，其他国家则需要更多的时间进行结构性改革之际，市场期待欧洲央行能够进一步采取行动。
**12月的会议**
四位消息人士中的两位表示，欧洲央行负责政策制定的管理委员会或会在12月会议上讨论购买公司债的可能性。四位消息人士均表示，央行对计划进行了商讨。
央行有可能在12月会议上决定购买公司债，但还不确定。其中一名消息人士称，如果管委员在12月决定进行购债，在二级市场购买的行动可能从2015年第一季展开。
欧洲央行还将在12月会议上公布其内部专家的最新经济预测。
德拉吉的讲话强化了投资者的预期。他表示，央行购买资产应会有助于其资产负债表规模恢复到2012年初时的水平，当时规模一度超过3万亿欧元，目前约为2万亿。
购买企业债可以让欧洲央行对经济施加更多刺激，在不必购买主权债的情况下更接近上述目标。德国央行总裁魏德曼反对购买主权债，理由是这等同于央行为政府提供资金。
德拉吉曾重申，ECB做好准备进一步采用非传统措施，若有必要将“改变非传统干预措施的规模和构成。”
RBS经济分析师Richard Barwell在谈及欧央行正考虑购买企业债的消息时说道：“这在很多方面也说的通。”
“这既符合委员会中一些人希望能有更多作为的想法，也遂了委员会中那些不希望购买主权债委员的意愿。若要说B计划，这算是一个。”Barwell补充道。
欧洲央行周一开始购买有担保债券，这是购买民间部门资产计划的一部分。根据这项计划，央行今年稍晚也将购买有资产担保的证券(ABS)。
但欧洲央行内部有人担心，这些措施支撑经济的影响力可能不够。
“许多管委会成员认为，经济情势近来已经恶化，”其中一位消息人士向路透表示。(完)
(编译 张荻/郑茵/孙茉莉; 审校 李爽/张涛/李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。