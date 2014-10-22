独家：欧洲央行考虑购买公司债 最早12月做出决定--消息（更新版）

路透法兰克福10月21日 - 几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

受该消息推动，欧洲股市上涨，银行股和二线国家股票领涨。欧元兑美元EUR=下跌逾0.005美元，信贷指数大幅收紧。

政策制定者急于提振欧元区经济。欧元区经济增长几乎停滞，通胀率仅有0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的通胀率目标。

欧洲央行已经就购买公司债展开工作，这将扩大周一启动的民间资产购买计划。欧洲央行期望，这些举措将加强对企业的放贷，从而为欧元区经济提供支持。

一位要求匿名的知情消息人士表示，“这方面的压力非常高。”

然而欧洲央行的发言人被问及购买公司债时称：“管理委员会尚未做出这种决定。”

欧洲央行已经降息至纪录低点，向银行业者提供廉价贷款并开始购买有高质量资产担保的债券。该央行还计划今年稍晚开始买入资产支持证券，或打包贷款。

欧洲央行总裁德拉吉强调，单靠欧洲央行一己之力无法应对欧元区的困境，他敦促各国通过改革来提振经济。

他还毫不掩饰地呼吁德国推出一轮投资支出计划，而这样做将导致德国出现预算赤字。但在德国坚持执行严格的预算规定，其他国家则需要更多的时间进行结构性改革之际，市场期待欧洲央行能够进一步采取行动。

**12月的会议**

四位消息人士中的两位表示，欧洲央行负责政策制定的管理委员会或会在12月会议上讨论购买公司债的可能性。四位消息人士均表示，央行对计划进行了商讨。

央行有可能在12月会议上决定购买公司债，但还不确定。其中一名消息人士称，如果管委员在12月决定进行购债，在二级市场购买的行动可能从2015年第一季展开。

欧洲央行还将在12月会议上公布其内部专家的最新经济预测。

德拉吉的讲话强化了投资者的预期。他表示，央行购买资产应会有助于其资产负债表规模恢复到2012年初时的水平，当时规模一度超过3万亿欧元，目前约为2万亿。

购买企业债可以让欧洲央行对经济施加更多刺激，在不必购买主权债的情况下更接近上述目标。德国央行总裁魏德曼反对购买主权债，理由是这等同于央行为政府提供资金。

德拉吉曾重申，ECB做好准备进一步采用非传统措施，若有必要将“改变非传统干预措施的规模和构成。”

RBS经济分析师Richard Barwell在谈及欧央行正考虑购买企业债的消息时说道：“这在很多方面也说的通。”

“这既符合委员会中一些人希望能有更多作为的想法，也遂了委员会中那些不希望购买主权债委员的意愿。若要说B计划，这算是一个。”Barwell补充道。

欧洲央行周一开始购买有担保债券，这是购买民间部门资产计划的一部分。根据这项计划，央行今年稍晚也将购买有资产担保的证券(ABS)。

但欧洲央行内部有人担心，这些措施支撑经济的影响力可能不够。

“许多管委会成员认为，经济情势近来已经恶化，”其中一位消息人士向路透表示。(完)

(编译 张荻/郑茵/孙茉莉; 审校 李爽/张涛/李春喜)

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