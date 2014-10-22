《热点透视》欧洲央行购买公司债计划强力效果可期 但风险并存

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack；编译 朱晓军

路透伦敦10月21日 - 甭提量化宽松(QE)了，欧洲央行(ECB)可能不选择购买主权债，而是改以买入公司债，作为全面迎战通缩的先锋部队。此举可以降低企业和政府的借贷成本，并刺激证券化市场。但这也会加剧道德风险，争议程度丝毫不亚于QE。不过，欧洲央行抗击通缩的承诺，应该会更加让人信服。

路透报导称欧洲央行正在考虑大量购买公司债，这凸显出央行在规模上的问题。为了重振不断萎缩的欧洲经济，欧洲央行总裁德拉吉已经承诺，通过向银行发放长期贷款、以及购入担保债券和资产支持证券(ABS)，将央行资产负债表规模扩大三分之一，达到3万亿(兆)欧元。

问题在于，很难在不造成市场崩坏的情况下，只靠购买担保债券达到3万亿欧元目标。尽管德国强烈反对，分析师原本普遍认为，欧洲央行已经把自己逼到非买主权债不可。现在把公司债纳入计划，将让3万亿欧元目标显得更加靠谱。

购买公司债将不仅有助于扩大资产负债表的计划，还能推低债券收益率(殖利率)。公司可以得到廉价资金，从而具备投资能力。这还可以吸引市场人士向风险较高或规模较小的企业放贷，或是买入证券化产品--这正是欧洲央行希望振兴的领域。欧洲二线国家公债收益率也会下滑。

不过，购买公司债不是万能药。欧洲央行无法辩称目前市场功能已经失灵：根据意大利裕信银行(UniCredit)资料，A级公司债利差约为50个基点，低于60个基点的长期均值。刺激投资者冒险可能会鼓励盲目投资。

为了真正提振经济，欧洲央行需要买入风险债务。根据花旗集团的分析，如果欧洲央行只是购买AA级以上债券，符合资格的市场规模仅仅1,720亿欧元，将使央行发挥空间受限。如果范围扩大到BBB证券，市场规模将超过1万亿欧元。换言之，要想实现资产负债表目标，可能就得冒险，或是扭曲市场。

欧洲央行可能会着手购买公司债、或甚至只是在考虑此事的讯息，都透露出央行准备好将货币政策推向极限，而德拉吉2012年承诺的“不顾一切代价”绝非吹牛。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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