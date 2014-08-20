分析：欧洲央行为自身计划所困 陷入政策两难

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福8月19日 - 欧洲央行进入了政策无人区。显示欧元区经济迟滞的消息不断出现，但在6月公布的举措开始实施前，央行不愿采取更多激励政策。

欧洲央行在6月降息，并承诺将在9月起向银行提供长期低息贷款后，可用的政策只剩印钞买债，即所谓量化宽松(QE)。

不过欧洲央行面临复杂的操作和政治障碍：它被自己的计划缚住手脚，而且德国强烈反对这类货币宽松政策。

其他主要央行已经采用的量化宽松，可以用来向欧元区经济注资，有观点认为这能激励经济增长并遏制通缩。

欧元区通胀率仅为0.4%，处在央行认为的“危险区域”。同时第二季经济增长停滞，而这时制裁俄罗斯的影响尚未显现。

不过一段时间内欧洲央行可能持观望态度，直到6月公布的举措开始实施。定向长期再融资操作(TLTRO)将在9月18日起向银行提供第一批长期贷款，在12月提供第二批，以刺激放贷。

“地缘政治因素令政策天平向进一步激励经济倾斜，”太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资经理Andrew Bosomwort称。

“不过我认为现在的情况也有积极的一面，所以预计量化宽松实施的机率约为50%，因此我认为欧洲央行暂时将处于观望分析状态。”

积极的一面是，虽然欧元区第二季经济没有增长，但该地区的银行的确了放宽面向企业的放贷条件，这是自金融危机开始以来首次。

除了TLTRO之外，欧洲央行也在紧锣密鼓地准备购买有资产担保的证券(ABS)。该证券是银行将贷款打包成有息债券，然后出售用以筹资的工具。

在金融危机之后，ABS市场还没有回复元气，但欧洲央行希望通过支持这块市场，能够使信贷传递到构成欧元区经济中坚力量的小型企业。

即便欧洲央行实施购买ABS的方案，规模也可能较小。不过欧洲央行预计通过TLTRO方案向银行提供4,500-8,500亿欧元(6,010亿-1.13万亿美元)贷款，可能比荷兰一年的国内生产总值(GDP)还要多。

尽管还有尚待实施的刺激政策、信贷状况改善及银行业好转的前景，法国和南欧国家还是希望欧洲央行采取更多措施来支撑他们的经济。而他们自己，要么没有能力这么做，要么是不愿意。

“我深信可以进一步采取措施，我也相信欧洲央行准备进一步行动，”意大利经济部长帕多安周末时对BBC表示。

实际上，路透对欧元货币市场交易商的调查显示，他们认为欧洲央行有50%的可能性在未来一年采取量化宽松式购买资产以提升通胀率。

**进退两难**

但等待目前为止措施收效的证据，只是欧洲央行QE进退两难困境的一部分。部分决策官员认为QE并不适当，另有一些官员则不确定是否能奏效。

立场较强硬的欧洲央行决策官员仍强烈排斥QE的想法。比如欧洲央行执委会成员劳滕施莱格上个月就表示，只有在情况“真的很紧急”的时候，才能考虑采用大规模资产购买计划。

“严格来说，欧洲央行有不少人并不完全确信QE对增长有明显正面的影响。”德意志银行经济分析师Gilles Moec称。

部分欧元区官员认为，欧洲央行得在广泛资产购买计划砸下重金，才能发挥影响，但或许也只有甚微的影响，因为主权债收益率已接近历史低点。

还有就是要购买什么资产的问题。经济以资本市场为基础的美国，美国联邦储备理事会(美联储/FED)购入美国公债及抵押支持证券(MBS)，会对各类资产价格全面发挥影响，抑制借入成本。

但欧元区经济是以银行放款为基础，因此买入主权债券的效力可能不是那么大。欧洲央行执委科尔今年稍早表示，欧元区采行任何QE计划，都必须量身打造，以适应以银行为基础的经济。

若根据欧洲央行资本配额(即依欧元区各国经济规模，各国央行在欧洲央行资本的占比)购买主权债券，买入最多的将是德国债券，这样操作的价值很有疑问，因为德债收益率已近纪录低点。

意大利经济部长帕多安承认：“量化宽松在美国收效良好...但是当然，美国经济的基础结构主要和仍各行其事的欧元区不同。”

**美联储因素**

美国的政策发展实际上可能对欧洲央行有利。在欧洲央行考虑放宽政策之际，美联储已开始抑制其扩张性政策并准备升息，或许会在2015年中期升息。

近期路透对74位分析师的调查显示，美联储在明年第二季前不太可能升息，最有可能在6月升息。利率期货反映，首次升息时间点落在明年第三季。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker表示，“欧洲央行将欢天喜地。”他指的是这类举措将伴随着美元可能走强。

“这也将意味着欧元贬值，而这正是欧洲央行想要的。这将减轻压力，因为欧洲央行进一步行动的必要性降低，”他表示。其并称，出口，特别是二线国家的出口，将变得更有竞争力。

在这样的情况下，欧洲央行一段时间维持利率在当前水准的承诺，也使得情况有所稳定。

由于银行仍不愿放贷并清理其资产负债表，使得流动性难以流向企业和家庭，因此汇率贬值可能要比增加流动性更能刺激经济成长。

欧元自5月进逼1.40关卡以来已贬值逾4%，但对意大利等欧元区二线国家来说，汇价还是太强了。

摩根士丹利认为“合理汇价”是一个国家能维持可持续的贸易收支，且必须是对成长条件不会有长期负面影响的汇价。

Redeker表示，意大利的合理汇价是1.20美元，德国是1.53美元，这可以看出不同经济体的差别有多大。(完)

(编译 王丽鑫/李春喜/张若琪/戴素萍 审校 张荻/艾茂林/于春红)

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