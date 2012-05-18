欧央行与欧盟研究希腊若退出欧元区的危急情境--报载

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透布鲁塞尔5月18日电---欧盟贸易执委卡瑞德古特在周五刊出的专访中称,欧盟执委会和欧央行正在研究希腊若退出欧元区的危急情境.
这番言论是首次有欧盟官员证实,确有若希腊退出欧元区将采取的紧急应对情境.对於这类计划的猜测甚嚣尘上,但是否真有这类计划一直未获证实.
"一年半之前可能有会出现多米诺骨牌效应的危险,"他在接受比利时荷兰语报纸De Standaard的访谈中称.
"但今天,欧洲央行和欧盟执委会内部都在为万一出现希腊无法挺过难关这种紧急状况做准备."(完)
--编译 李爽/石冠兰; 审校 沈以文/田建华
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路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。