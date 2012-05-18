欧央行与欧盟研究希腊若退出欧元区的危急情境--报载

路透布鲁塞尔5月18日电---欧盟贸易执委卡瑞德古特在周五刊出的专访中称,欧盟执委会和欧央行正在研究希腊若退出欧元区的危急情境.

这番言论是首次有欧盟官员证实,确有若希腊退出欧元区将采取的紧急应对情境.对於这类计划的猜测甚嚣尘上,但是否真有这类计划一直未获证实.

"一年半之前可能有会出现多米诺骨牌效应的危险,"他在接受比利时荷兰语报纸De Standaard的访谈中称.

"但今天,欧洲央行和欧盟执委会内部都在为万一出现希腊无法挺过难关这种紧急状况做准备."(完)

--编译 李爽/石冠兰; 审校 沈以文/田建华

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