ECB对欧元区国家的援助决不能引发道德风险--奥地利财长

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透奥地利阿尔卑巴赫8月30日电---奥地利财政部长费克特周四表示,欧洲央行向受困欧元区国家提供的任何援助,不应缓解这些国家整顿财政的压力.
"我们必须看欧洲央行按照其章程能够做些什麽,但我们也必须收紧控制,因为这决不能引发道德风险,"她在接受路透专访时说.
"我们需要确定这些国家做好自己功课,在这些控制机制基础上我们才会提供帮助,"她说.
"如果ECB提供帮助,必需符合这些条件,"她说.
她对减记希腊双边贷款的构想,持怀疑态度.
不过Fekter对意大利和西班牙通过自身努力解决财政问题的可能,给出了乐观的评估,因这两个国家经济实力明显高於希腊,(完)
编译 王兴亚/王洋;审校 蔡美珍
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