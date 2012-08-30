ECB对欧元区国家的援助决不能引发道德风险--奥地利财长

路透奥地利阿尔卑巴赫8月30日电---奥地利财政部长费克特周四表示,欧洲央行向受困欧元区国家提供的任何援助,不应缓解这些国家整顿财政的压力.

"我们必须看欧洲央行按照其章程能够做些什麽,但我们也必须收紧控制,因为这决不能引发道德风险,"她在接受路透专访时说.

"我们需要确定这些国家做好自己功课,在这些控制机制基础上我们才会提供帮助,"她说.

"如果ECB提供帮助,必需符合这些条件,"她说.

她对减记希腊双边贷款的构想,持怀疑态度.

不过Fekter对意大利和西班牙通过自身努力解决财政问题的可能,给出了乐观的评估,因这两个国家经济实力明显高於希腊,(完)

编译 王兴亚/王洋;审校 蔡美珍

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