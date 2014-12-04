欧洲经济前景黯淡 欧洲央行采取行动的压力与日俱增

路透法兰克福12月4日 - 欧洲央行在周四会议后将会详细说明欧元区经济困境的程度，该央行面临与日俱增的压力，必须采取激烈行动来阻止欧元区的颓势。

欧元区18国的经济复苏大都停滞，欧洲央行总裁德拉吉将公布央行人士对经济成长和通胀的最新预测。这两项预估都料将进一步下调。

欧洲央行可能会将购买重新打包债券计划扩大至公司债，但德拉吉不太可能宣布任何激进举措来振兴经济，像是买进政府公债。

预期欧洲央行将开始购买政府公债的分析师中，有约半数认为会在明年前三个月采取行动。当银行业者用债券换取欧洲央行的现金时，购买公债应该会有助于活络经济。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧上周称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。

欧元区追随美联储的脚步采取量化宽松的难度将会更大，因为德国等不喜负债的国家与包括希腊在内的南欧国家之间存在分歧。

德国是欧元区最大的经济体，且影响力最强，该国担心量化宽松或许会鼓励无节制借贷。

“欧元区需要经济成长和创造就业，以确保继续存在下去，”咨询机构G+ Economics的Lena Komileva对量化宽松面临的阻碍提出警告。

“德国的强烈反对...令外界质疑(欧洲央行)能否足够快速地行动。”

欧元区通胀率上月降至仅0.3%的水平。通胀率是衡量经济健康状况的一个关键指标，投资者视其为欧洲央行购买政府公债的触发器。

如果物价开始下滑，就像一些国家已经出现的那样，可能阻止消费者购物，他们会等待商品变得更便宜，从而形成恶性循环，拖累经济。

乌克兰冲突导致欧盟-俄罗斯很大一部分商贸往来冻结，加上中国经济成长放缓以及叙利亚战乱，让形势雪上加霜。

周三公布的调查显示，欧元区经济可能在明年初再度萎缩。

欧洲央行已经下调利率至纪录低位，向银行提供低成本贷款并开始购买重新打包的债务，以提振借贷。

周四，德拉吉或将重申，如有必要欧洲央行愿意采取更多行动。

浏览危机以来借贷活动下降情况的相关图表，请点选：link.reuters.com/jac33w

浏览欧洲央行资产负债表规模，请点选：link.reuters.com/nyd53w

(完)

(编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/郑茵)

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