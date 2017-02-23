欧洲经济复苏仍很脆弱 依赖央行的大力支持--ECB首席经济学家

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险。
尽管最近从采购经理人指数(PMI)到信心指数等一系列经济指标均意外好于预期，普雷特警告称经济复苏仍有赖于欧洲央行的大力支持。
随着增长加速，保守派的决策者支持进行某种形式的货币紧缩，管委会迄今一直在排拒这一呼吁。
“尽管欧元区出现了热络复苏，各个行业的信心指标都很强劲，但近期政治和政策方面的不确定性增多，虽然资产市场未受到尾部风险的巨大影响，”普雷特在伦敦说道。
“近期的连串不确定性引发了担忧，而且对经济前景造成了下行风险，”普雷特在记者会上说道。(完)
(编译 李春喜/王琛；审校 李婷仪/张明钧)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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