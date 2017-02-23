欧洲经济复苏仍很脆弱 依赖央行的大力支持--ECB首席经济学家

路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险。

尽管最近从采购经理人指数(PMI)到信心指数等一系列经济指标均意外好于预期，普雷特警告称经济复苏仍有赖于欧洲央行的大力支持。

随着增长加速，保守派的决策者支持进行某种形式的货币紧缩，管委会迄今一直在排拒这一呼吁。

“尽管欧元区出现了热络复苏，各个行业的信心指标都很强劲，但近期政治和政策方面的不确定性增多，虽然资产市场未受到尾部风险的巨大影响，”普雷特在伦敦说道。

“近期的连串不确定性引发了担忧，而且对经济前景造成了下行风险，”普雷特在记者会上说道。(完)