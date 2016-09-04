欧元区经济复苏情况不尽人意--欧洲央行官员莫尔许

路透法兰克福9月3日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许称，欧元区经济复苏情况不让人满意，需要采取新的措施强化经济增长，尤其在外界对国家和欧盟政治体制的信任较低的情况下。

“在金融领域里，银行业依然存在的脆弱性需要修补，且需要完成银行业同盟”，莫尔许周六在一次会议上说。

“要不然，市场参与者会继续担心地区性的脆弱性最终可能扩散，在备妥所有随时准备登场的救火工具之前危及欧洲银行系统的稳定性，”莫尔许说。

在这场基本上为学术演讲的讲话中，莫尔许没有讨论当前的货币政策，他补充称，欧洲央行不会动用极端措施去完成它的通胀责任，但它也不会接受自己有僭越职责的违法行为。(完)