焦点：欧央行总裁德拉吉称增长停滞是欧洲经济的最大风险

2016年11月28日，布鲁塞尔，欧洲央行总裁德拉吉对欧洲议会经济与货币事务委员会称，增长停滞是欧洲经济的最大风险。 REUTERS/Yves Herman

路透法兰克福11月28日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一称，复苏停滞将是欧元区经济的最大风险，在下周即将做出重要政策决定之际强调该行的重点是支持增长。

欧洲央行下周将决定是否将1.74万亿欧元(1.84万亿美元)的购债计划延长至3月以后，这是其饱受批评的刺激政策的核心内容，有人称其催生了债市和房地产价格泡沫，应当逐步取消。

德拉吉回应欧洲议会一委员会有关超宽松货币政策对金融稳定性造成风险的问题时，暗示欧洲央行仍坚定地专注于刺激增长。

“目前最大的风险来自经济成长受损，”德拉吉说。“最大的风险在于，经济复苏或许不会增强并陷入停滞。”

为使欧元区通胀率向欧洲央行制定的接近2%目标水准回升，欧洲央行将指标利率调降至负值，每月购买800亿欧元债券，并向银行提供无息贷款同时降低借贷成本。

通胀率正在缓慢回升，10月达到0.5%，预计明年可望超过1%。

但德拉吉表示，欧洲央行委员们在12月8日会议上将会设法保持“非常可观的”经济刺激，并评估其购债计划的其它选项。

“在12月的货币政策会议上，我们将对各种选项进行评估，这些选项将允许管理委员会维持非常可观的货币宽松政策，以确保通胀率继续向(目标)靠近，”德拉吉说。

**债券短缺及债券借出**

经过持续超过一年半的大规模购债后，欧洲央行已持有德国等国家逾四分之一的债券，而且面临找不到符合诸多限制条件的债券可买的威胁。

德拉吉称，将对购债计划进行调整。消息人士曾对路透称，欧洲央行可能减少从开始出现债券短缺的国家购债，或增加在每次发债时的购买量。

“我们能解决这个问题，”他说。“该计划有足够的灵活性，可被重新审视。”

德拉吉表示，欧洲央行正在“升级”其债券借出计划。该项目允许银行借入一些欧洲央行购买的债券，通常用作短期抵押贷款的担保品，即所谓的“回购”。此番表态证实了路透上周的相关报导。

“在前几周，(证券出借)没有达到理想状态，”他说。

“我们正逐步对此升级，管理委员会已经确认有必要这样做。”

他强调，证券出借“很大程度上”由欧元区各国央行决定；欧洲央行所购买的债券中有大约80%是欧元区各国央行买入。

消息人士此前告诉路透，欧洲央行正在考虑如何能借出更多所持有的债券，该问题可能会在12月8日的会议上进行讨论，不过可能要等到晚些时候才会做出决定。

可能的调整措施包括，降低金融机构未能如期归还所借债券时的收费，接受新的抵押品类型，以及延长贷款期限。(完)