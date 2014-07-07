欧洲央行管委诺亚称欧元略微贬值是合理的

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透巴黎7月4日 - 欧洲央行管理委员会委员诺亚周五表示，偏高的欧元汇率正严重拖累经济活动与通胀率，略微贬值将是合理的。
而此前法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)本周也敦促欧洲央行拉低他称之为“估值过高的”欧元汇率，并在市场中购买资产。
“我们没有设定汇率目标。然而，它(欧元汇率)是拖累经济活动与通胀率的一个因素。鉴于欧元区和美国的经济周期并不同步，因此欧元略微贬值一些将是合理的，”诺亚对法国杂志Investir表示。
诺亚还表示，欧洲央行的“欧元体系”以及欧元区各国央行有能力推出资产购买计划，不过这一手段的效果可能有限。
“是的，明确的说，欧元体系确实能够启动资产购买计划，同时恪守物价稳定的职责，”他说。“购买计划可能包括公共和私人资产。”
欧洲央行总裁德拉吉曾表示，大型资产购买计划是该央行的工具之一，但该央行目前的侧重点暂时放在其最新的刺激举措方面，将在今年稍晚评估这些举措的效果。
路透访问的分析师认为，欧洲央行在12个月内启动资产购买计划的可能性为三分之一。(完)
(编译 徐文焰；审校 李春喜)
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