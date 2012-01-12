欧洲央行必须有更多作为 避免欧元区瓦解--惠誉

* 惠誉称,欧洲央行应购买更多欧元区公债

* 惠誉警告称,欧元区瓦解将带来剧变

路透法兰克福1月11日电---惠誉主权评级部主管David Riley周三称,欧洲央行应当进一步购买欧元区受困国家公债,以支持意大利,防止欧元区出现瓦解"剧变".

Riley在欧洲的一次路演中对投资者称,若欧元区解体,将对全球经济产生灾难性影响,尽管这并不是惠誉的基准情景假设,但若意大利无法摆脱债务困境,这种情况就有可能发生.

"欧元终结将会引发剧变.欧元是一种储备货币,"Riley说道,"这会对金融和政治稳定产生怎样的影响?"

"如果意大利走不出困境,很难相信欧元还能继续存在,"他还补充称,尽管许多人认为意大利的政治和经济重要性不容许其倒下,"但同样也可以说它的规模太大因而救不起".

这一警告推动欧元/美元跌向16个月低点.

Riley敦促欧洲欧洲央行摒弃目前不愿增加购买意大利等受困欧元区国家债券的立场,并允许欧元区救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)直接从该行借款.

"如果欧洲央行不更加积极地行动,能挽救欧元吗?老实说我们认为不行."Riley表示,并补充道欧洲央行有充足的空间扩大资产负债表规模,而不会导致欧元区通胀大幅加剧.

"欧洲央行为何不能站出来说'我们将为利率设定上限',说'我们不能允许利率超过7%',或者其他他们认为的利率上限?...为何不让EFSF变为一家银行,以便从欧洲央行借款,而不必求助市场?"

浏览欧元区债务危机相关图表,请点选:(link.reuters.com/nyd85s)

**希腊是欧元区的大麻烦**

惠誉已发出警告称,欧元区经济前景在最近几个月更趋黯淡,到本月底之前意大利,西班牙,比利时,爱尔兰,斯洛文尼亚和塞浦路斯评级被调降一两个级距的可能性很大.

另一家规模更大的评级机构标准普尔称,法国的债信评级有可能下调两个级距,惠誉则表示,预计至少今年不会剥夺法国的AAA评级.

不过,Riley仍警告称,由於危机愈演愈烈,法国的评级也并不稳固.

"法国是欧元区最不牢靠的AAA评级国家,"他补充说,法国还承担了与德国一道支撑欧元区纾困基金的额外重担.

他在出席活动间隙还对路透表示,德国财政实力较强,意味着只有当欧元区危机大幅升级时,其AAA评级才会面临威胁.

另一方面,希腊仍是欧元区的一大威胁.

去年迫使投资人承担其希腊债券损失的举措,打破了危机前的假设,即没有一个欧元区国家将会违约.而当前有关希腊可能会离开欧元区的讨论则迫使投资人从头思考对欧元的看法.

"希腊离开欧元区,可以说这可能是欧元结束的开始,"Riley表示."希腊仍是关键因素.希腊仍有可能把欧元区推向危机."

他称重申,欧元分裂不是惠誉目前的预期."我们不认为希腊将会离开欧元区.其成本效益分析说不通.(完)

--编译 程琳/徐文焰/郑茵/戴素萍;审校 王洋/孙茉莉

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