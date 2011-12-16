欧央行总裁称欧元区处於正轨 称购债计划既非永久亦非无限

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四在柏林与德国财长会晤。

* 德拉吉:ECB公债购买计划"既非永久,亦非无限"

* ECB总裁称欧元区各国政府处於正确轨道

* 西班牙公债标售顺利,缓解对市场下滑的担忧

* 欧盟将在1月末或2月就经济增长召开峰会

路透柏林/布鲁塞尔12月15日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,欧元区政府在重建市场信心方面的途径正确,但提醒他们购买公债的紧急项目"既非永久,亦非无限".

在德拉吉讲话前,西班牙公债标售顺利进行,缓解了投资者对於欧洲市场可能加速下滑的担忧.上周的欧盟峰会未能让投资者相信,欧元区更接近解决债务危机.

德拉吉在德国发表讲话称,欧元区17个成员国政府"现在处於正确轨道,坚定实施预算整固的做法是对的."

"若信心复苏,这种不可避免的短期(经济)萎缩或会得到缓解."

为减轻市场弥漫的避险情绪,德拉吉表示,需使政策更加清晰,他并敦促政界先要"明确表达",然後"行动".

西班牙公债收益率(殖利率)下降,较德国公债利差缩窄,此前该国在今年最後一次公债标售中标售规模远高於预期,令市场感到意外,尽管其借贷成本仍然逼近欧元问世以来的高位.

欧元兑美元短暂升穿1.30,欧洲股市上涨,部分是因为西班牙公债标售令忧虑得到缓解.

随着许多金融机构在年底前关闭账目,市场普遍预计欧元区面临市场的下一次主要考验是在1月中旬,届时意大利开始为4月前逾1,000亿欧元的到期债务融资.

意大利新政府要求议会周五举行信任投票,以使330亿欧元(430亿美元)节支计划及早获批,恢复市场对这个欧元区第三大经济体的信心.

意大利总理蒙蒂一直在全力推进一项立法,削减支出并提高税赋以支持公共财政,并削减相当於国内生产总值(GDP)120%的债务.

欲浏览欧元区债务危机相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

**经济或陷入衰退**

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周四表示,欧盟领导人将於明年1月底或2月初在布鲁塞尔再次举行峰会,讨论经济增长和就业问题,因欧盟正走向"类似衰退"的境地.

在欧元区第四季可能陷入衰退之时,德国和法国周三呼吁召开特别会议讨论成长问题.欧盟领导人12月8-9日举行会晤,同意制定新条约以强化欧元区债务和预算规定.

"在经济停滞甚至陷入类似衰退的时候,将那些话题提上日程非常重要,而不是仅仅谈论财政整顿,"范龙佩说.

人们愈加担忧,决策者聚焦于削减支出以快速减少赤字,将使得更难刺激增长和创造就业,尤其是为年轻人创造就业岗位.

批评人士称,南欧国家正在实施的严厉的节支措施将令加剧这些国家的衰退,引发经济收缩和收入下降的恶性循环,并可能导致严重的社会动荡.

希腊成为最引人注目的例证,其债务规模相当於国内生产总值(GDP)的160%.目前预计希腊经济今年萎缩6%,尽管大幅削减支出,其预算赤字仍将超过GDP的10%.

国际货币基金组织(IMF)希腊工作组主管Poul Thomsen周三敦促希腊政府重新考虑打破"禁忌",开始裁减公务员,因其无法依赖更多的加税和全面削减支出.

德拉吉表示,在中期"只有实施已耽搁太久的深层次结构改革才能取得持续性成长."

在柏林被问及新财政联盟条约签署前将购入多少公债时,德拉吉回答称,"我们有着证券市场计划(SMP),就像我数次表示过的,这不是永久的也不是无限的."(完)

--编译 王丽鑫/王翔琼/王兴亚/石冠兰; 审校 张涛/李爽/张荻

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