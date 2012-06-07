欧央行要欧元区各国扛下解决危机的责任

* 欧洲央行维持利率於1.0%不变

* 继续施压各国政府解决债务危机

* 淡化立即推出第三轮长期再融资操作(LTRO)的可能性

* 称欧洲央行无法填补政府政策的真空

路透法兰克福6月6日电---欧洲央行周三把解决欧元区债务危机的责任牢牢施加於欧元区成员国政府身上,浇息了其可能在近期内采取行动的期待,尽管该央行表示欧元区经济面临的威胁升高.

在欧洲央行将利率维持在1%不变後,总裁德拉吉表示,央行不打算和各国政府就危机的政策回应讨价还价.

有迹象显示西班牙银行危机正为债务危机开启了新战线,这使得市场担忧升高,一些金融市场人士原本希望德拉吉将暗示,若欧元区政府采取更大胆的行动,欧洲央行将准备好祭出新的举措.

德拉吉表示欧洲央行去填补其他政府造成的政策真空,这是错误的,在该央行和各国政府之间不存在替代关系.

"这里没有讨价还价的交易,"他在一次新闻发布会上表示.

"欧元区的这些问题有些和货币政策毫无关系...我认为让货币政策为其他机构缺乏行动来负责是不正确的."

今年初欧洲央行通过两次三年期长期再融资操作(LTRO),向银行系统注资逾1万亿欧元换得的喘息时间已经过去,西班牙等受困国家的借款成本再次飙升.

德拉吉淡化了近期推出第三轮长期资金注资计划的可能性,表示LTRO和欧央行暂停的债券购买计划都是暂时性的,"并非无限期的".

"现在的问题在於这些LTRO是否真的有效果,"他在被问及是否会推出另一轮LTRO时表示.

德拉吉表示,维持利率不变的决定赢得"广泛赞同".他称,仅有几位委员此前希望降息.

欧洲央行以前从未将主要再融资利率调降至1%以下.Berenberg Bank分析师Holger Schmieding称,欧央行会否在7月降息尚无定论.

"另外,欧央行今天未给出暗示其可能重启两项最重要的非常规举措,即三年期再融资操作和购买政府公债,"Schmieding说.

"这表明,只有市场紧张局面进一步升级,才可能促使欧央行在7月可能的降息之外采取更多措施,"他补充说.

德拉吉称,市场压力尚未回到去年末时的状况,并强调欧元区距离2008年9月雷曼兄弟倒闭後的局面还很遥远.

尽管指出欧元区经济面临的威胁不断增加,但欧央行对2012年经济成长的最新预估维持不变,介於萎缩0.5%至成长0.3%之间.其对2013年的成长预估亦未改变.

**两难**

受到西班牙银行业危机的震撼,欧盟领袖不但考虑以立即措施帮助西班牙,也开始思考必要的经济联盟形式,好让欧盟未来更经得起考验.

不过这可能还要好几个月,甚至好几年才能看到结果.在结局出现前,投资人仍然视欧洲央行是有能力遏制危机的机构.

国际货币基金组织总裁拉加德周二在欧央行会议前表示,欧洲央行还有降息的空间.西班牙及其他深受冲击的欧元区国家也希望欧洲央行恢复购债计划,帮助其在修复经济的过程中提供保护.

但欧洲央行的两难在於,如果它做得太多,那麽各国政府将为之懈怠;做得太少,深陷主权债务困境的国家又将难以自行融资,无法让那些购买其主权债的银行维持信心.

德拉吉表示,欧洲央行将继续提供流动性给欧洲银行业,且至少会持续到明年1月15日.欧洲央行原先在去年10月时所说的期限是至少到今年7月10日.

大多数观察家认为,欧洲央行会蓄势等待直到6月17日希腊选举以及6月底的欧盟峰会结束,因德拉吉及央行官员希望届时有关欧洲国家能否信守欧元的疑虑可以尘埃落定.

另外,越来越有迹象显示,本月底之前将会出台纾困西班牙银行业的决定.(完)

--编译 戴素萍/石冠兰/王兴亚/李婷仪;审校 徐文焰/张荻

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