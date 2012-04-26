德拉吉呼吁欧元区各国承担经济成长责任

4月25日，欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济和货币事务委员会发表讲话。 REUTERS/Yves Herman

路透布鲁塞尔4月25日电---欧洲央行总裁德拉吉周三号召订立一项"成长条约",要求欧元区各国政府承担改善本国经济的责任.

他没有暗示欧洲央行准备对成员国或银行提供进一步支持.

西班牙承受重压,荷兰政府因预算计划争执而下台,最新数据显示欧元区正在被拖回到衰退中,因此金融市场日渐相信,欧洲央行将不得不再度出手相救.

不过欧元区成员国央行首脑的说法则大相径庭--欧洲央行已经通过长期再融资操作(LTRO)挹注了逾1万亿欧元资金以避免信贷紧缩,政府和银行业已有削减债务和整顿资产负债的空间.

德拉吉呼吁欧元区国家实施促进经济增长的结构性改革.

"我们已经有了财政条约.现在我最关心的是订立一份成长条约,"他在欧洲议会这样说到,并呼吁这一点需要体现在欧洲紧缩预算的六项规定中.

他敦促欧元区成员国实施结构性改革以帮助实现增长,称欧洲央行的贡献在於保持物价稳定.

"我们是否在竭尽所能促进发展?这并不是我们的任务,我们的任务是保持物价稳定并由此对经济成长作出贡献.我认为这才是我们现在所做的."

欧洲央行执委亚斯穆森表示,有一种可能性是将部分可用的欧盟结构基金(structural funds)资金提供给处於危机之中的国家,"目的就是促进就业".

德国金融时报(Financial Times Deutschland)亦援引亚斯穆森的讲话报导,欧洲国家或许也将实行德国那样就业市场改革.

法国总统选举热门人选社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)呼吁修改欧洲央行的使命,加入促进增长的职责.

德拉吉坚持,欧洲央行的首要任务是确保物价稳定,这是不可更改的.他表明,央行12月和2月已进行了LTRO操作,现在要看政府的行动了.

"现在,球已经完全到了政府和银行那边,"他对欧洲议会经济委员会称.

不过他也表示,德国央行总裁魏德曼等人认为应该讨论欧洲央行紧急举措的"退出策略",现在看还为时尚早,因经济形势仍然疲软.

德拉吉称,银行必须进一步增强财务实力,同时政府必须坚持财政撙节.

"我们过河刚刚过到一半,"他称.

欧洲央行已经尽到了自己的责任,为政府争取了时间.

"我们的LTRO相当及时和成功.如果说我们只是争取了时间,我们已经非常成功,而且我们不只是争取了时间."德拉吉说.

**经济不稳**

周一的数据显示,欧元区4月企业活动下滑的速度超出预期,预示经济衰退将至少持续到今年下半年.

德拉吉承认近期的数据一直好坏不一,不过他预期海外需求及欧洲央行仍相当低的利率将能支撑经济成长.

"同时,欧元区主权债市场的紧张情势再度加剧,及其可能延烧至实质经济的方面,尤其会带来下档风险,"他表示.

尽管荷兰陷入政治僵局,但眼前的压力已解除.西班牙和意大利10年期公债收益率周三下滑,且双双来到6%的警讯关卡下方.

Expansion报周三刊登对欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫的专访文章称,尽管举债成本上升,但西班牙不会难以满足今年余下时间的融资需求.

西班牙财政部今年中长期债券发行计划已完成一半,冈萨雷斯-帕拉莫称,年底前可以顺利完成全部计划.

其他欧元区央行人士也相呼应,暗示欧洲央行尚不考虑为银行提供更多的长期资金,更别提要恢复其买债计画.过去10周该计画实际上已停滞.

德吉拉表示,买债计画"既非永久也不是无限的",德国央行委员会委员Andreas Dombret则表示,银行业不应该仰赖欧洲央行提供无限量流动性,而该政策将在对金融稳定造成风险前就会撤除.(完)

--编译 郑茵/王丽鑫/戴素萍;审校 徐文焰/郑茵/丁琦

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