美国官员警告称欧洲央行措施可能不足以拯救欧洲经济

美国旧金山联储总裁称就业过快增长或有风险 联储有必要升息
路透纽约5月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，4月就业报告“令人鼓舞”，更加说明美联储更需要在今年再升息两到三次，防范就业市场过热的风险。
路透华盛顿2月6日 - 美国敦促欧洲各国政府应扩大支出，以提振低迷经济，并警告称，依赖央行印钞可能不足以重振稳健的经济成长。
一名美国财政部高层官员指出，全球经济成长看来疲软，受到欧洲经济持续不振、中国经济降温及日本经济近期下滑拖累。20国集团(G20)下周将在土耳其举行财经首长会议。
这位要求不具名的官员特别着墨于欧洲的困境。
“欧洲央行已经采取强力措施，”这名官员向记者表示。“光是这样尚未证明足以恢复稳健成长。”
他指出，新的货币刺激措施应有助降低欧洲落入通缩的风险。但在此同时，好几个国家因为经济极为疲软，且受到薪资下滑打击，已经朝通缩发展。
他指出，拥有财政余裕及外部盈余的欧洲国家，应该采取更积极政策来提振国内经济，包括基础建设支出，似乎是在暗指德国。
这名官员称，各国落实结构性经济改革也很重要。他表示，希腊和日本都有需要。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
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