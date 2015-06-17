欧洲政经：欧央行获得欧洲法院支持，应对危机时可自由地施展拳脚

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“这赋予ECB很大自由，能够迅速且灵活地应对危机，”德国经济研究机构DIW主管Marcel Fratzscher称。
欧元区债务危机高峰时期，德拉吉曾誓言央行将“竭尽所能”防止欧元瓦解，之后不久ECB就推出了OMT计划。
此计划允许ECB购买某个成员国的公债，前提是该国政府同意改革换金援。
Fratzscher表示，如果希腊退出欧元区，该计划可能会被启用。
**驳回请求**
对ECB和德国质疑者而言，这项裁决是一个里程碑，双方在印钞和央行权限的问题上长期存在争议。
该裁决代表着ECB取得胜利。该央行已在周二对此表示欢迎，执委会成员莫尔许称，这证实ECB行动“审慎”，而且是在职权范围之内行事。
裁决公布后，德国财政部重申反对央行为政府融资的行为，并称欧洲法院已要求采取保护措施，确保这种事情不会发生。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 李春喜)
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