欧央行执委莫尔许现在公布对抗经济低迷取得成功为时太早

路透巴黎1月6日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，尽管最新的数据显示欧元区通胀率在加快，但现在公布对抗经济低迷取得胜利还为时尚早。

“仅仅一个月的数据不会改变我们的看法，”他在巴黎的一次会议上表示。

外界认为莫尔许是强硬派，他称欧元区薪资的上涨速度还不足以带来通胀压力。

目前欧元区的通胀率在上升，可能会在明年初超过1%，对欧洲央行来说或许能带来一丝欣喜，不过这也会令ECB管委会内部的强硬派人士要求减少刺激措施。(完)