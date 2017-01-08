欧央行执委莫尔许现在公布对抗经济低迷取得成功为时太早

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透巴黎1月6日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，尽管最新的数据显示欧元区通胀率在加快，但现在公布对抗经济低迷取得胜利还为时尚早。
“仅仅一个月的数据不会改变我们的看法，”他在巴黎的一次会议上表示。
外界认为莫尔许是强硬派，他称欧元区薪资的上涨速度还不足以带来通胀压力。
目前欧元区的通胀率在上升，可能会在明年初超过1%，对欧洲央行来说或许能带来一丝欣喜，不过这也会令ECB管委会内部的强硬派人士要求减少刺激措施。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。