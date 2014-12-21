独家：欧央行考虑让欧元区较弱国家承担更多QE风险--消息

路透法兰克福12月19日 - 欧洲央行(ECB)官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。

不愿具名的官员向路透表示，欧洲央行应该要求希腊或葡萄牙等国央行额外拨备资金或准备金，用于弥补购债可能造成的损失。这反映出这些国家债券的风险性。

此举将有助于说服犹豫不决的德国支持购买公债的计划。

当前欧洲央行因准备购入公债的问题与德国央行陷入僵局。欧洲央行购买公债即所谓的量化宽松(QE)，旨在提振低迷的欧元区经济。

尽管这一想法可能有助于克服德国的反对，但批评人士将指出这些条件会限制QE范围和影响。德国担心新一轮QE会鼓励无节制的支出，而导致德国来买单。

虽然欧洲央行通过购买公债进行新一轮印钞似乎势在必行，但其将如何展开还存疑问。欧洲央行管委会将在1月22日举行下次货币政策会议，市场对其出台新刺激措施的期望很高。

要求较弱国家增持准备金，可能显示潜在损失的更多风险会落到各国央行头上，而非欧洲央行。

“损失将由...各国央行承担，”一名官员称。

欧洲央行拒绝置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 王丽鑫)

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