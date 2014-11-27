德拉吉称缺少结构性改革将使欧元区成员国经济表现长期分化

美元从高位回落 因特朗普税改计划令市场失望
路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透赫尔辛基11月27日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，如果欧元区各国不能进行结构性改革，其经济表现将长期分化，这为欧元区的凝聚力带来风险。
“缺少结构性改革，将使欧元区成员国经济表现长期分化，”德拉吉表示。
“在这样的情况下，由于这威胁到欧盟的基本凝聚力，因此可能损及欧洲经济暨货币联盟(EMU)所有成员国的表现。”
“EMU成员国需要在其他体系进行更多投资，以分担冲击造成的成本。某种形式的跨国风险分担，有利于降低那些国家的调整成本，并防范经济衰退留心永久性的伤疤。”
德拉吉称，“某种形式的主权债支撑”可能会证明是有用的。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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