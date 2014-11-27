德拉吉称缺少结构性改革将使欧元区成员国经济表现长期分化

路透赫尔辛基11月27日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，如果欧元区各国不能进行结构性改革，其经济表现将长期分化，这为欧元区的凝聚力带来风险。

“缺少结构性改革，将使欧元区成员国经济表现长期分化，”德拉吉表示。

“在这样的情况下，由于这威胁到欧盟的基本凝聚力，因此可能损及欧洲经济暨货币联盟(EMU)所有成员国的表现。”

“EMU成员国需要在其他体系进行更多投资，以分担冲击造成的成本。某种形式的跨国风险分担，有利于降低那些国家的调整成本，并防范经济衰退留心永久性的伤疤。”

德拉吉称，“某种形式的主权债支撑”可能会证明是有用的。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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