欧洲央行总裁德拉吉称购债计划帮助了经济复苏 （更新版）

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路透罗马3月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，ECB的购债行动将增强欧元区的经济复苏态势，并称已有迹象表明购债计划正在起效。

“货币政策正在强化周期性复苏。我坚持称之为‘周期性’是因为这样的复苏并非是结构性的，”德拉吉说，他指的是像失业这样的长期问题仍未得到解决。

德拉吉还在意大利议会上表示，近期数据“让人安心地看到了货币政策对强化周期性复苏所做的贡献。”

他说，购债计划在压低欧元兑其他货币汇率方面所起到的作用尤其明显。

为了提振欧元区经济，并使通胀率从零回升至接近2%的目标水平，ECB已将利率降至纪录低点，并向银行发放了数十亿欧元低息贷款，还启动了主权债券购买计划。

但德拉吉也重弹了他的老调，即欧元区成员国政府必须对本国经济进行结构性改革，从而为提高生产率和增长尽到自己的力量，并称欧元区任何一个国家的颓势都会阻碍整个欧元区的增长。

“偏低的潜在增长水平造成宏观经济失衡，而经济的脆弱性一旦出现，就会对区域内的其他国家产生影响。”他说。

德拉吉还鼓励意大利等国降低银行系统数以十亿欧元计坏账的努力；坏账抑制了信贷投放，也对经济复苏构成阻碍。

德拉吉是在议会委员会的听证会上做出上述表示的，他说需要迅速解决整个欧元区的减值贷款问题。

“总体而言，欧洲央行十分看好旨在降低银行业坏账的举措，包括意大利银行业，”他说，“这种措施可解放银行资金，对企业尤其有利。”

意大利正寻求帮助银行业者减轻不良贷款的沉重负担，发展不良贷款市场。该市场自经济危机爆发以来迅猛成长。(完)

(编译 汪红英/王颖；审校 杜明霞/徐文焰)

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