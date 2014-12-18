欧洲央行总裁呼吁欧洲国家加快投资计划和改革步伐

路透布鲁塞尔12月18日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四敦促欧洲各国领导人加速新欧盟投资计划的实施，并再次呼吁进行经济改革。

据知情人士透露，德拉吉在欧盟领导人会议上警告称，欧元区经济脆弱，油价挫跌使通胀低企。德国总理默克尔和法国总统奥朗德出席了此次会议。

在随后的新闻发布会上，德拉吉谈到了投资和改革的需要。

“如果迅速实施，投资计划可能会取得很好效果，”德拉吉对记者表示。他刚刚出席了欧盟领导人会议，讨论启动规模3,150亿欧元的投资计划，该计划明年年中即将启动。

德拉吉称，该投资计划将有助于增强信心，并称“这项计划应成为再次推动结构性改革的契机。”

据一名知情官员透露，默克尔在会上听取了德拉吉的讲话，但没有做出回应。

德国对借钱投资的计划持怀疑态度；德国央行反对欧洲央行明年开动印钞机购买公债的意愿。

但德拉吉愈发担忧法国和意大利等国改革迟滞的状况。他担心这种状况会破坏所谓量化宽松(QE)给经济带来的长期提振作用。

他希望各国做出更具约束力的承诺，对一些规则进行调整，比如就业聘用制度或税收制度。

德拉吉在公开场合发表的言论日益尖锐。他最近警告称，如果不能实施改革，则可能会损害欧元区的“核心凝聚力”，暗示欧元区的维系有赖于此。(完)

(编译 王颖; 审校 孙茉莉)

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