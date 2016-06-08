欧元在国际货币体系多项指标的占比下降--欧洲央行

路透法兰克福6月8日 - 欧洲央行(ECB)周三表示，去年欧元在全球金融体系中的地位下降，在外汇储备、外币债券发行、跨境贷款中，下降情况尤其明显。

受到持续数年危机和疲弱经济成长的打击，欧元地位已连续几年下滑，超低利率和负收益率，也让欧元需求承压。

欧洲央行称，去年欧元在全球外汇储备中的占比下降0.6个百分点至19.9%，为连续第六个年头减少，并触及2000年以来的最低水平。

“欧元依然是国际货币体系中第二重要货币，但与美元的差距十分明显。”央行说道。

在外币计价债券发行方面，欧元债券所占的份额大降10.5个百分点至21.9%，而在跨境贷款方面，欧元所占比重跌6.7个百分点至21.3%。

不过，在国际债券、国际贷款和国际存款余额中，欧元份额在去年略有上升。

“欧元在国际债券余额的比重于2015年小幅反弹，但仍远低于金融危机爆发前的高位。”欧洲央行说道。（完）