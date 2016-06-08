欧元在国际货币体系多项指标的占比下降--欧洲央行

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福6月8日 - 欧洲央行(ECB)周三表示，去年欧元在全球金融体系中的地位下降，在外汇储备、外币债券发行、跨境贷款中，下降情况尤其明显。
受到持续数年危机和疲弱经济成长的打击，欧元地位已连续几年下滑，超低利率和负收益率，也让欧元需求承压。
欧洲央行称，去年欧元在全球外汇储备中的占比下降0.6个百分点至19.9%，为连续第六个年头减少，并触及2000年以来的最低水平。
“欧元依然是国际货币体系中第二重要货币，但与美元的差距十分明显。”央行说道。
在外币计价债券发行方面，欧元债券所占的份额大降10.5个百分点至21.9%，而在跨境贷款方面，欧元所占比重跌6.7个百分点至21.3%。
不过，在国际债券、国际贷款和国际存款余额中，欧元份额在去年略有上升。
“欧元在国际债券余额的比重于2015年小幅反弹，但仍远低于金融危机爆发前的高位。”欧洲央行说道。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。