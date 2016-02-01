欧洲央行执委科尔建议设立欧元区财政部

路透法兰克福2月1日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，欧盟执委会可以扮演欧元区财政部的角色，主张政界人士应该采取行动，证明他们希望欧元能长久成功。

科尔呼吁提出“完成经济及货币联盟的强力政治承诺，向社会大众、企业及市场传递强烈讯号，展现我们真心要让欧元长久成功”。

他支持设立一个欧元区的财政部的设想，但许多欧元区国家希望保护主权，将会反对这个作法。

科尔表示，要素之一是在欧盟执委会之下或另外设立一个欧元区财政部，强化欧元区的执行能力。

科尔并认为，要让欧洲经济复苏变成结构性的，提高成长潜力及降低结构性失业，光靠货币政策行动是不够的。(完)