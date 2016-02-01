欧洲央行执委科尔建议设立欧元区财政部

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福2月1日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，欧盟执委会可以扮演欧元区财政部的角色，主张政界人士应该采取行动，证明他们希望欧元能长久成功。
科尔呼吁提出“完成经济及货币联盟的强力政治承诺，向社会大众、企业及市场传递强烈讯号，展现我们真心要让欧元长久成功”。
他支持设立一个欧元区的财政部的设想，但许多欧元区国家希望保护主权，将会反对这个作法。
科尔表示，要素之一是在欧盟执委会之下或另外设立一个欧元区财政部，强化欧元区的执行能力。
科尔并认为，要让欧洲经济复苏变成结构性的，提高成长潜力及降低结构性失业，光靠货币政策行动是不够的。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。