ECB应同时降息和扩大资产购买规模 应对欧债危机--OECD

路透布鲁塞尔11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)表示,欧洲央行(ECB)应下调利率并扩大资产购买规模来支撑欧元区的信心和经济活动,因为欧元区已陷入轻微衰退且成为全球经济的主要风险.

OECD在全球经济展望中预计,在"勉强应付过去"的基本前提下,欧元区经济成长率将从今年的1.6%明显放缓,明年料仅为0.2%.不过欧元区2013年经济成长预料将增长1.4%.

在失业率势将攀高且通胀率回落的情况下,留给ECB的选择很明确.

OECD表示,"这要求欧元区大幅放宽货币环境."

OECD还称,"欧债危机是当前全球经济的主要风险,主权债务可持续性的担忧已加速扩散."

该组织还认为,"欧元区已经进入轻微衰退,伴随而来的将是零零星星的经济活动回温."

若危机恶化,则欧元区经济产出或有更深度的下滑.对经济成长的悲观预期是,2012年经济萎缩2.1%,2013年再萎缩3.7%.

但若欧元区设法控制住危机,明年经济可望成长1.1%,而2013年料接近1.9%.

OECD称,"若要实现乐观的预估值,条件是欧元区成员国政府作出将封锁危机蔓延的可信承诺,并以确切充足的资源作为支持."

银行业将必须有良好的资本结构,同时主权国家能以合理的利率进行融通.

OECD称,"这需要欧洲金融稳定机构(EFSF)的救援能力在快速可信的情况下大幅提高,同时扩大ECB资产负债表规模."

"如此强力的政策行动,同时辅助以适当的治理改革来抵消道德风险,应能明显提振欧元区和全球经济."(完)

--编译 田建华;审校 沈以文

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