欧洲央行会议令人失望 欧元下跌

* 欧洲央行总裁德拉吉称,央行购买公债并非无止境

* 德拉吉打消借款予IMF的期望

* 欧元走势脆弱,焦点转向周五的欧盟峰会

路透纽约12月8日电---欧元兑美元周四跌幅为近两周来最大.市场原本期望欧洲央行采取大胆行动遏制欧债危机,但欧洲央行总裁的言论给这种冀望泼下冷水.

而在关键的周五欧盟峰会召开前,投资者抛售欧元的动作有所克制.

欧洲央行决定降息25个基点,在随後的新闻发布会上,欧洲央行总裁德拉吉打压了有关该央行将大规模扩大公债购买计划的期望.

他也表示,尽管存在明确限制,但欧元区救援基金应继续成为抗击公债危机蔓延的主要工具,而且欧洲央行或欧元区成员国央行借款予国际货币基金组织(IMF)来购买欧元区公债的做法是不合法的,看似否决了这个得到积极考虑的选项.

GFT汇市研究主管Boris Schlossberg表示,"欧洲央行拒绝充当欧元区公债市场的後援,实际上降低了欧元信用质量,而且在利率方面并未缓解成员国压力."

意大利和西班牙政府公债收益率在欧央行会议後跳升.法国和比利时公债收益率也上涨,但涨幅不及意大利和西班牙公债.

德拉吉表示降息决定并非全体通过,且欧央行未考虑进一步降息.此亦打压了欧元.他还表示,欧元区面临面临重大下档风险.

交易商称,市场认为降低对欧元区银行业者担保品的要求更具风险,因欧央行降低了放贷标准.

路透数据显示欧元兑美元盘中低点为1.3288美元,该水准也是11月30日来的低位.欧元兑美元最新报1.3343,下跌0.5%.

德国消息人士透露,德国拒绝接受部分欧盟峰会草案条款,包括授予欧洲稳定机制(ESM)银行执照和发行欧元区共同债券.消息公布後,欧元跌幅扩大.

路透稍早看到的草案条款称,ESM和欧洲金融稳定机构(EFSF)将同时运作,增强其应对欧元区债务危机的能力.

Commonwealth Foreign Exchange市场分析师Omer Esiner称,"这凸显欧洲国家缺乏团结,对此次峰会取得成果的信心不足."

美元兑日圆几无变动,报77.69日圆.

**下档风险**

许多市场人士称,峰会将无法提供欧债危机的解决方案,欧元因此会跌向1.30美元.

瑞穗实业银行驻纽约的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示,"若峰会能够推出解决方案,我们或会看到欧元出现短暂的大涨,但我们慢慢会发觉所有国家仍无法降低负债,还要为支付账单而苦恼."

在期权市场,delta值为25的欧元/美元一个月风险逆转指数交投在大约3.10,偏向欧元卖权,周三为2.75,显示投资者更加看空欧元.

一个月欧元/美元隐含波动率升至14.30%,但仍低於50日和100日移动均线,暗示投资者总体上对欧元区的悲观情绪有所好转.

虽然欧央行推出支持银行业信贷和货币市场运转的举措,欧元区融资压力仍然上升.

三个月期交叉货币基差互换交投在125.5基点,周三为115基点.

基差扩大通常反映出远汇市场美元借贷需求上升,并会支撑美元兑欧元现汇.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3345 1.3412 -0.50 -0.24 1.3377

美元/日圆 77.68 77.66 +0.03 -4.28 81.15

欧元/日圆 103.67 104.15 -0.46 -4.57 108.63

美元/瑞郎 0.9257 0.9236 +0.23 -0.84 0.9335

英镑/美元 1.5639 1.5710 -0.45 +0.26 1.5599

美元/加元 1.0219 1.0092 +1.26 +2.53 0.9967

澳元/美元 1.0165 1.0286 -1.18 -0.37 1.0203

欧元/瑞郎 1.2354 1.2384 -0.24 -1.07 1.2488

欧元/英镑 0.8534 0.8534 +0.00 -0.44 0.8572

新西兰元/美元 0.7719 0.7792 -0.94 -0.92 0.7791

美元/挪威克朗 5.7849 5.7417 +0.75 -0.63 5.8218

欧元/挪威克朗 7.7181 7.7002 +0.23 -0.92 7.7895

美元/瑞典克朗 6.7868 6.7107 +1.13 +1.15 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.0608 9.0035 +0.64 +0.89 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)