欧洲央行打压关於加强救助的期望 欧盟寻求达成危机解决协议

* 欧洲央行打消购买公债期望,排除帮助增强IMF资源的可能性

* 法国和德国努力推动修改欧盟条约,以控制预算

* 德国反对协议草案中的关键内容

* 萨科齐:欧洲从未面临如此大的崩溃风险

* 欧洲银行业者被告之需要增资1,150亿欧元

路透法兰克福/布鲁塞尔12月8日电---欧洲央行(ECB)总裁的言论令期望其采取更大胆行动来应对债务危机的市场感到失望.欧洲领导人随後将召开峰会,法国总统称这是解决问题的最後机会.

市场先前预期,如果欧盟领导人在峰会上同意建立更紧密财政联盟的措施,欧洲央行将大规模扩大公债购买规模.欧洲央行总裁德拉吉令这种期望降温.

一份提交给欧盟领导人的六页协议草案,要求制订新的"财政条约",包括在欧元区推行更加严格地执行预算规则,以及把建立一个永久救援基金的时间提前到2012年中并给予该基金银行执照.

但这份协议草案一经泄漏,德国一名资深官员就反对其中的关键内容,包括允许欧元区未来的救助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)以银行形式运营并可以从欧洲央行借款,同时亦反对发行欧元区共同债券的长远目标.

德拉吉表示,尽管存在明确局限,但欧元区现有的救援基金应继续充当抗击债市危机蔓延的主要工具,而且欧洲央行或欧元区成员国央行借款予国际货币基金组织(IMF)来购买欧元区公债的做法是不合法的.德拉吉似乎否决了这个得到积极考虑的选项.

欧洲央行确实采取了空前行动来支持欧洲匮乏资金的银行业,其提供三年流动性并将利率削减回纪录低位1.0%,以应对由广泛实施撙节举措而引发的潜在衰退.

受关於峰会草案的消息提振,欧元及全球股市短暂上扬,但由於德国表示反对而回落.投资者愈发确信只有欧央行才有力量保护欧元区,并对德拉吉对购债的谨慎态度感到失望.

"前进一步,後退两步,"Scotia Capital分析师Alan Clarke称."欧元区领袖可能并不烦恼.收拾行李回家,享受周末,进行圣诞季购物."

今年第八次危机峰会之前数小时,法国总统萨科齐在该国港口城市马赛对欧洲保守领导人发表的演讲中,渲染了欧元区面临的险境.

"欧洲从未面临如此大的崩溃风险,"他对包括德国总理默克尔及欧盟机构首脑在内的领导人们表示.

"诊断结果是,应该激发信心的欧元未能激发出这样的信心.如果周五没有达成协议的话,就不会再有第二次机会."

德法两国在马赛举行的会议上为其修改欧盟条约以加强预算纪律的计划进行游说,他们希望在明年3月前准备妥当.但一些国家对全面修改条约表示质疑.

默克尔抵达布鲁塞尔时称,"欧元已失去信誉度,我们必须赢回来.我们要明确表示,我们将接受更具约束力的规定."她坚持认为必须修改条约来强化纪律.

欧洲央行总裁德拉吉表示,上周他有关若欧元区领导人同意通过收紧预算新规,"其他措施"可能随後出台的评论,被过度解读为该央行或将进一步购买公债的暗示.

德拉吉称,"我很意外会出现这种隐含意思,"他没有另行作出解释.

欧洲央行将指标利率调降25个基点,表明明年经济陷入衰退的机率很大.德拉吉承认,央行官员甚至在这一决议上存在分歧.

他在新闻发布会上称,"金融市场紧张形势加剧,正在持续打压欧元区的经济活动.经济前景仍面临高度不确定性和巨大的下行风险."

欧洲银行业面临的困境也更显突出.欧洲银行业管理局要求他们共计增资1,147亿欧元,规模大大高於两个月前的预估.

路透调查访问的57位经济学家中有33位相信,欧元区有可能以当前形式存在下去,但有38位对於本周峰会能达成解决债务危机的决定性方案表示怀疑.

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**欧盟存在分歧**

在德拉吉讲话之前,欧元区一位消息人士透露,协商各方接近达成一项协议,由各央行贷款1,500亿欧元给IMF,用於紧急性操作.

虽然他排除了IMF购买欧元区债券的可能性,但IMF有可能采取更加惯常从做法,向各国政府直接提供贷款,不过其中意大利坚称自己并不需要这样的帮助.

欧盟对於是否需要修改条约仍存在分歧,欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)呼吁避免耗时费力的全面修改,因为这样做可能需要长达两年时间,而且能不能得到批准也说不定.他希望在现有条约的基础上签署一项议定书,进行更加严格的预算实施.

这让默克尔大为恼怒,也成为德国一位高级官员周三发表令人沮丧言论的原因之一.该官员向取得突破的期望大泼冷水,称一些领导人和机构还是没有明白危机的严重性.

若欧盟27国都不支持修改里斯本条约以加强财政联盟,萨科齐和默克尔希望欧元区17国率先加强整合.

瑞典总理林费尔德(Fredrik Reinfeldt)代表非欧元区国家表示,"我们当然希望坚持27国原则,因为大家都是欧盟成员国,我们希望发挥自己的影响.我们希望维护欧盟."

但他并称瑞典国内目前并不支持修改条约.

法德计划将对违反预算赤字目标的成员国实施自动惩罚,并要求成员国将预算平衡条款写入宪法.

峰会草案称,"政府预算原则上应实现平衡.只有考虑到经济周期对预算的影响或在特殊经济情况下,成员国才可以出现预算赤字."结构性预算赤字上限将定在国内生产总值(GDP)的0.5%.

只有四分之三的欧元区国家反对,制裁才会停止.

并非所有欧元区国家都支持法国和德国的全部提议,芬兰就反对以多数票原则通过主要政策决议的提议.

美国财政部长盖特纳结束了对欧洲的访问.他在会晤意大利总理蒙蒂时敦促采取果断措施,称欧洲领导人必须加强财政防火墙,以推动经济改革.(完)