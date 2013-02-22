欧元汇率: 欧洲央行管委韩伟森称欧元汇率未构成问题

路透里加2月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周五表示,欧元汇率符合物价稳定目标和整体经济形势.

韩伟森还兼任爱沙尼亚央行总裁,他表示欧洲央行认为欧元接近历史平均水平,经济的发展状况可以理解.

"我不认为有严重脱轨,"他在参加一场欧元会议期间对记者表示.

他表示,欧洲央行的最终目标是物价稳定,目前的汇率没有影响到这个目标.(完)