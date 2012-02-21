欧央行第二轮注资将给欧元造成痛楚

* 欧元或将因ECB第二轮注资短暂上扬,但前景疲软

* 银行和债市恐对ECB流动性形成依赖

* 欧元或将在年底前测试数年低位--分析师

* 以欧元融资购买商品货币的利差交易将延续

路透伦敦2月20日电---欧洲央行(ECB)的第二轮低成本注资或将暂时提振欧元,但之後可能令其在较长期内下跌.

ECB去年12月的首次长期再融资操作帮助避免了信贷紧缩,降低了欧元区低评级国家的借款成本,并使金融市场恢复较为平静的状态.

此次操作还触发了今年欧元兑美元和兑日圆的涨势.

不过,鉴於近5,000亿欧元的资金料将在2月29日注入金融系统,部分分析师表示,这些旨在稳定欧元区的措施可能将以欧元自身为代价,尽管这最终可能并非坏事.

"这是以隐秘方式实施的量化宽松举措,"咨询机构Strategic Alpha的董事总经理Maurice Pomery称.

"短期而言,这非常利好欧元,因银行业有机会满足两到三年的融资要求,并重新平衡其资产负债表.较长期而言......这些资金将流入系统."

风险在於,银行业会开始依赖ECB的现金,因为其它渠道提供的资金都过於昂贵,迫使该央行继续提供低利率资金或采取彻底的量化宽松举措.

量化宽松通常被认为会利空货币,因为央行扩大其资产负债表,并为市场提供大量新资金以刺激经济成长.拿欧元来说,欧元区量化宽松所导致的欧元弱势将比英美实施量化宽松後的美元和英镑弱势更甚.

"美国联邦储备理事会(FED)和英国央行(BOE)可以随时停止货币宽松举措,但ECB必须持续采取这些措施,因为欧元区二线国家的银行事实上已被欧洲银行间市场拒之门外,"德国商业银行货币研究部主管Ulrich Leuchtmann称,并警告这些举措将带来长期的通胀风险.

"ECB只有通过增加货币供应,才使使这些银行与经济体中的大多数得到稳定."

德国商业银行预计,欧元兑美元将在今年底前跌至1.20美元,为2010年中以来未见水准.美国投行摩根士丹利甚至更加悲观,其策略师预计欧元兑美元将在2012年底前触及1.15美元的七年半低位.

**短线上涨?**

美国的超低利率及美国联邦储备理事会(FED,美联储)准备对经济挹注更多资金的迹象,意味欧元兑美元跌势可能是缓慢的.

Strategic Alpha的Pomery指出,下次长期再融资操作(LTRO)後,基於认为银行业资本较为完善,应能幸免於任何希腊问题余波的乐观预期,欧元可望上涨,测试1.35美元.

市场仓位数据显示,外汇投机客削减近期创纪录的欧元空仓,但人气依然迟疑,并未转多.

这多要取决於银行是否利用融得的资金购买欧元区资产,还是买进欧元区以外的资产.如瑞银集团预期欧洲央行第二次长期融资操作将贷出约5,000亿欧元,并称若金额更高,表示银行业将以额外资金融资利差交易,借入欧元以买进高收益货币.

收益较高的澳元和新西兰元兑欧元2月均触及纪录高点,今年以来分别劲扬3.6%和6%.许多市场人士预计这两种货币对将进一步走升.

摩根士丹利外汇策略主管Hans Redeker称,额外的流动性可能发展出"商品货币上扬、欧元趋弱"的新趋势.

**长期痛楚**

欧元长期展望偏空.风险逆转指标显示市场偏向欧元趋弱.

近来国内生产总值(GDP)数据显示,欧元区2011年第四季产出萎缩,引发衰退的臆测.

"如果各国陷入衰退困境,那麽不放宽货币政策将无法摆脱债务问题.我们认为未来会推出明确的量化宽松(QE)举措,"Armstrong Investment Management经理Patrick Armstrong称,其正增加墨西哥比索和新加坡坡元兑欧元仓位.

事实上,欧元走软可望有助欧元区二线国家重建出口竞争力,并着手控制预算赤字.

"要让欧元区摆脱困境,欧元需跌至何种程度?我们认为要1.20美元或该水准以下.以此长期操作向系统挹注额外流动性,是货币政策工具.通过这个手段,欧洲央行创造了让欧元区能存活的条件."Redeker说.(完)

--编译 许娜/张若琪;审校 隋芬/张荻

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