即便欧洲央行采取日本式刺激举措 可能也无法真正撼动欧元强势

图为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 欧洲央行资产负债表规模仍在持续萎缩，与美联储和日本央行不同

* 德拉吉被援引称距离直接印钞刺激经济为时尚早

* 市场对欧洲央行是否会义无反顾地执行大规模量化宽松计划存疑

路透伦敦4月29日 -欧洲央行曾暗示，如果欧元持续走强，可能会通过购买资产加以打压。但投资者和分析师都认为，即便欧洲央行采取日本式量化宽松举措，也无法从根本上撼动欧元强势。

欧洲央行采取果断行动打破很多人认为的量化宽松(QE)禁忌－至少区内最大经济体德国反对实施QE举措－或许能限制欧元升势。但分析师和基金经理认为，即便实施QE，规模也不会大，无法从根本上逆转欧元强势。

在全球三大央行中，只有欧洲央行的资产负债表规模在不断萎缩，这加大了打破上述禁忌的难度。

欧洲央行通过购债冲销操作吸收经济中的流动性，这扶助支撑欧元－尤其是在美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍以每月550亿美元的进度购买资产，日本央行一年前承诺将在两年内向经济注资1.4万亿美元的情况下。

根据分析师的估算，欧洲央行必须向经济中注入多达2万亿欧元的资金才能压低欧元－他们未见任何明确的迹象显示，欧洲央行能就此达成共识。

本月稍早，欧洲央行总裁德拉吉暗示，可能通过印钞来抵御物价持续下滑的威胁，并防止欧元过度强势损及处于萌芽状态的经济复苏。

但之后的信号显示，欧洲央行在实施QE问题上仍十分谨慎。一位消息人士周一称，德拉吉在德国议会发表讲话称，距离实施量化宽松举措还有很长的距离。

欧元区的银行偿还欧债危机期间以较低成本从欧洲央行获得的贷款，导致欧洲央行的资产负债表持续萎缩。这推高短期货币市场利率，并提振欧元对寻求较高收益投资者的吸引力，尤其是美国和日本投资者。

欧元兑贸易加权一篮子货币逼近两年半高位，兑美元徘徊在1.38美元之上，年内迄今累计上扬0.6%。

在日本，对日本央行实施QE的预期，以及之后政府宣布的“有震慑效应”的决定拖累日圆大幅走低。

不过，“如果指望欧洲央行的行动会产生日本式效应，你可能会大失所望，”Standard Life Investments的投资董事Kenneth Dickson表示。

“欧洲央行一直强调，欧元区的情况与日本不同。因此，尽管量化宽松会压低欧元，但我们预计欧元不会像日圆那样录得10-15%的跌幅。”

欧元区年通胀率一直保持在0.5%的水平，远低于欧洲央行设定的略低于2%的中期目标，且欧元走强压低进口物价。

通胀下降的预期可能导致薪资成本降低，促使家庭推迟采购，从而拖累欧元区跌入与日本从1990年代开始的通缩周期相类似的物价下行漩涡。

**欧元区情况与日本不同**

到目前为止，欧洲央行决策者不厌其烦地重申，欧元区情况与日本不同。不过，媒体报道称，欧洲央行正在研究，如果在一年内购买1万亿欧元(1.38万亿美元）资产将会给通胀带来多大的提振。

尽管以美元计算，上述规模看似与日本央行注资计划总规模相同，但从在资产负债表中的占比来看，仍略低于日本央行的规模。欧洲央行资产负债表规模目前为约2.2万亿欧元，因此，扩大1万亿欧元，不会导致资产负债表规模翻番。而日本央行的资产负债表规模预计在2014年底将增长近一倍。

但与美联储相比，两家央行的资产负债表规模是小巫见大巫。美联储的资产负债表从金融危机前的9,000亿美元扩大至目前的逾4万亿美元。

摩根士丹利全球外汇策略部主管Hans Redeker表示，欧洲央行需要采取规模达1.5-2万亿欧元的量化宽松行动才能造就欧元持续下跌的趋势。

花旗的分析师Guillaume Menuet预计，欧洲央行将从9月开始实施QE，但他怀疑，1万亿欧元的资产购买规模是否足以改变欧元区经济前景。

原因不言自明。到目前为止，日本央行的刺激计划尚未将该国通胀推升至2%的目标。有关日本央行今年不得不采取进一步行动提振物价的预期不断升温。

**市场不屑一顾？**

与日圆和美元不同，到目前为止，欧元未显现出丝毫走软的迹象。自日本首相安倍晋三2012年底就任，以及日本央行去年4月宣布资产购买计划以来，日圆累计下跌近15%。美联储自2010年8月暗示可能实施第二轮QE以来，美元也走软。

市场上有一些看空欧元的需求，投资者押注，在欧洲央行下周政策会议后，欧元将跌至1.37美元。但除此之外，市场上对欧洲央行可能实施QE的押注寥寥无几。

“投资者希望欧洲央行言出必行，”RMG Wealth Management的合伙人Howard Jones表示，“目前，市场怀疑欧洲央行内部能否就QE达成一致。”

另外，欧洲央行需要研究各国的国情，找到一个适合的资产购买解决方案，而且，如果想要建立一个可供其购买资产支持证券的市场，央行必须快速行动。

即便欧洲央行最终推出了QE计划，所有这些举措可能也不足以撼动欧元强势。

“我认为欧洲央行不会采取日本式刺激举措。相反，即便实施QE，也将以非常缓慢的步伐逐步推出，”RMG的Jones说。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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