《SAFT专栏》欧洲央行政策为欧元融资套利提供好机会

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/张明钧

路透9月4日 - 围绕欧洲央行(ECB)的非常规政策有诸多不确定性，但有一点可以肯定：它对套利交易有利。

如果某种资产比欧元定价资产的收益高，就会因为投资者越来越多的借入欧元并在其他地区投资而受益；当前这样的资产不胜枚举。新兴市场明显会受益，但机会并不限于此。

欧洲央行周四采取一系列举措，应对欧元区增长放缓的问题。三项政策利率被下调10个基点，存款利率达到负0.2%。欧洲央行这一举措标志着传统宽松之路走到尽头。

央行同时公布了资产支持证券(ABS)购买计划。该计划将在10月推出并详细阐述，与购买担保债券的类似计划并行实施。这些显然让我们距离直接量化宽松(QE)又近了一步。

这些可能都合乎情理，甚至可能有一些效果。但欧元区货币政策的效果如何，还有好长一串但书和限制。

毫无争议的一点是，欧元融资成本将更低，尽管降幅不大。银行囤积的资金可能动起来，投入到上述项目中，或进行客户感兴趣的投机活动。

这里或那里降几个基点，对德国中端市场企业决定是否投资购买新机械的影响可能不大，但对于杠杆率较高的活动则大不一样，例如借入并沽空欧元并做多新兴市场货币。

“由于至少部分资金会流到海外，被唤醒的低成本资金或会促进以欧元融资的套利交易，”花旗集团外汇策略师Valentin Marinov在一份客户报告中称。

“这样一来，外国投资者购买欧元计价资产时，就能更大程度地对冲下跌风险。另外，欧洲央行政策推高欧元区内需，可能导致外部失衡加剧，从而削弱欧元。”

至少在今年稍晚美联储升息讨论得出结论之前，欧元将贬值，全球金融市场将受到些许激励。

**一剂又一剂强心针**

的确，欧洲央行的动作力道够大，同时也远出乎意料，足以让周五美国非农就业报告的重要性相对下滑。周五的美国就业报告基本不可能像欧洲央行的连串举动那样令人瞠目结舌，这意味着本周结束时冒险意愿肯定比本周开始时要高。

法国兴业新兴市场策略师Benoit Anne在客户报告中表示，“对于全球市场而言，今天是个重要日子。欧洲央行所释出的讯息较先前的预期还要有力，在这过程中将政策令人失望的风险消除殆尽。”

“如今可以放松下来享受另外一波新兴市场的涨势。的确，这波涨势到一定时候将会结束，然而短时间内还看不到尽头，而且欧洲央行又让它得以再度延长。”

所以对于投机者及金融资产来说，这的确是个好消息，但中长期而言又是如何呢？

金融市场逢此重大意外，冒险意愿随之升高，然而这样的状况发生的频率显然过于频繁。

从金融危机高峰以来，我们的确祭出了一个又一个非常规措施来提振冒险意愿：美国从第一套量化宽松(QE)一直实施到了第三套(QE3)、欧洲央行也提出了各种名称以字母缩写代替的措施、在日本则是有所谓的安倍经济学。

每次祭出一项新措施，都会激发市场的冒险意愿，但经济实际受惠的程度则不甚明朗。

并不能说，欧洲央行、美联储以及日本央行的政策带来投机资金流动的副作用，因而就是不应该出台。真正令人关心的是，这些投机资金流动的直接受益者肯定会赚上一票，而其余人只有份等着看经济是否会复苏。

欧元区的安排十分棘手，还要依赖未必能出台的改革计划，因此复苏能否到来远在未定之天。

趁着还有机会，让我们尽可能地享受这场利差交易盛会吧！(完)

(编译 王丽鑫/张明钧; 审校 徐文焰/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。