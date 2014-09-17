分析：全球大国理解欧央行难处 默许其打压欧元

图中为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福/东京/华盛顿9月16日 - 欧洲央行削弱欧元币值的努力有可能引发货币战，但全球决策者却对此保持沉默，他们心里很清楚欧洲央行几乎别无选择，为了支持经济只能这么做。

欧元区各国央行清楚表示过，有必要通过削弱欧元来刺激欧元区经济。欧元区经济今年第二季停止了增长，且濒临陷入通缩。

工业大国通常很忌讳发表这样的言论，因为唯恐有一个国家设法提高自己的竞争力，就可能导致大家展开货币竞贬，促使其他经济体也采取保护主义做法。

但欧洲央行将欧元币值从5月的不到1.40美元推低至1.30美元下方的措施并没有因此成为众矢之的。这些措施包括口头干预，将利率调降至接近零，以及承诺通过提供廉价贷款和购买民间部门债券向银行体系挹注资金。

“大家没有批评欧洲央行有引发货币战争之嫌，是因为他们担心欧元区有可能陷入通缩，”日本一位掌握着外汇政策第一手信息的决策者说。“欧洲人为了避免通缩这么做，是符合全球经济利益的。”

日本去年也从20国集团(G20)获得类似"通行证"，当时日本首相安倍晋三推出激进的货币暨财政刺激举措，造成日圆大幅贬值。

既然多年来不断敦促日本当局为积弱不振的经济做些刺激努力，因此对于这类“安倍经济学”，其他主要经济强权国家也不好抱怨什么。

欧洲央行的问题在于最新挹注的资金，或许无法一如所愿地流向企业和家庭。许多欧元区银行仍背负着坏帐，且难以达到更多资本缓冲的监管要求；同时，乌克兰冲突及同俄罗斯的制裁和反制裁所带来的不确定性，可能让企业失去申请新贷款的胃口。

欧元贬值可能是更有效的疗方。

“由于欧元区的经济表现比美国和英国来得糟，欧元兑美元和英镑走贬正是医生开的处方，”加州大学经济学教授Barry Eichengreen表示。他同时也是全球在汇率制度方面的顶尖专家。

“接下来源自于欧洲，并在过去四年来扰乱美国金融市场的一连串金融冲击可望划下句点。”

欧元汇率和欧洲央行再融资利率图表，请点选link.reuters.com/har39v

欧洲央行利率、通胀和欧元图表，请点选link.reuters.com/jer39v

央行资产负债表占GDP百分比图表，请点选link.reuters.com/jyx65s

过去美国批评过汇率政策，举例来说，曾敦促中国迈向市场决定的汇率制度，但如今欧洲可能陷入通缩是美国更大的担忧。

美国财政部官员周五表示，“欧洲近来朝向更加宽松、支持成长策略的一些举措和进一步讨论，值得鼓励，但提振内需才是关键，而这方面的努力应该要有果断的行动，采取全面的经济政策--财政、结构和货币来支撑。

**引起愤慨**

虽然欧洲央行总裁德拉吉在日本最初唱衰欧元的努力引起愤慨，但决策者对欧洲央行官员近来的口头干预却保持缄默。

在近20年的通缩及经济停滞不前后，日圆兑美元来到六年低位，正协助日本出口为导向的经济。他们深知汇率管道的重要性。

日本央行于去年4月推出量化宽松计划，日圆挫跌被视为是重要的传送机制，这推高了进口成本及出口商的薪资。这也有助于核心通胀率一年来从零以下升至高于1%。

“欧洲央行的立场和日本现在所奉行的相似，没有人能批评他们，”野村外汇策略师Yujiro Goto说。“如果欧元继续贬值，可能对日本通胀势头产生一点负面影响，但目前人们更关注再度升值的美元/日圆。”

日本企业与亚洲和美国的联系更为紧密，这意味着欧元走弱的影响很小，不过日本央行总裁黑田东彦已表示，如果欧元下滑引发日圆飙升，他准备口头打压日圆。

一些日本决策者认为，欧洲央行针对欧元发表的明确措辞是孤注一掷的迹象，说明他们的政策手段用尽，而实施量化宽松的门槛又太高。

因为担心欧元区需求停滞不前会拖累亚洲新兴经济体，他们觉得应该允许欧洲采取必要举措振兴经济，只要不是直接干预汇市打压欧元就行。

**暂时还踩不到红线**

欧洲央行决策者在谈论欧元时强调，汇率不是政策目标。但该央行有通胀目标，而汇率可以影响通胀。

例如，德拉吉3月时表示，欧元自2012年中期以来实际升值约8%，使总体通胀率降低了40-50个基点。3月时欧元区通胀率为0.5%，8月降到了0.3%。

法国央行总裁诺亚上周表示，此后欧元贬值约4%，说明决策者的口头干预“取得了完美的成功”。他补充说，“我们过去需要压低欧元，现在仍然需要。”

“其中很明显的一点是要影响汇率，”奥地利央行总裁诺沃特尼在欧洲央行本月意外降息的几个小时后说。

欧洲央行最新专家预测称进口物价上升，原因之一是欧元疲软，这应该会推升通胀；但央行强调，若通缩风险持续不散，央行将采取更多行动，包括将资产购买范围扩大至主权债。

欧元可能成为一个触发因素，欧洲央行执委科尔上周表示，“在其它条件不变的情况下，欧元走强意味着需要更加宽松的货币政策。”

只要欧洲央行操作仍只涉及区内资产且避免直接干预，其它央行就会容忍其所作所为，前提是欧元没有大幅跳水。而这两项措施目前都不在欧洲央行的考虑范围。

“如果欧元跌了比方说30%，(欧洲央行)继续采取行动打压欧元，那足以招来外界的大肆批评，”Eichengreen说。

“但欧元的贸易加权汇率迄今只跌了5%。所以未来距离踩红线还远着呢。”(完)

(编译 白云/戴素萍/郑茵 审校 孙茉莉/徐文焰)

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