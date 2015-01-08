调查：欧央行放宽政策压力升温意味欧元跌势未尽 英镑走势料亦艰难

路透伦敦1月7日 - 路透调查显示，欧元跌势尚未结束，因为欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策迥异，将打压欧元跌至2003年末以来低点。

由于担心低廉油价将使欧元区19国陷入通缩循环，日益有呼声要求欧洲央行采取紧急行动，或许最早在1月22日管委会会议上作出决定。

相比之下，外界广泛预期美联储今年晚些时候将开始收紧政策，因就业强劲增长，且经济显现乐观的成长迹象。

“欧洲央行和美联储的政策存在分歧。量化宽松已得到很大程度的考虑，但未完全反映，”Rabobank的Jane Foley表示。在去年的路透调查中，Foley对欧元12个月走势的预测最准确。

欧元兑美元去年跌约13%，周三一度跌至九年低点1.184，因经济数据暗淡，且对希腊退出欧元区的忧虑重燃。

“政治风险可能是2015年的新问题，不只是希腊...西班牙和葡萄牙的选举可能也带来风险，”Foley说。

根据路透对逾50位外汇策略师的调查，欧元一个月后将升至1.20美元，然后六个月后跌至1.18美元。但今年底时料达到1.15，创2003年末以来低点。

几乎所有这些预测都是在欧元区12月通胀官方数据出炉前进行的。但他们的预估值仍远低于上月的调查结果，当时对一个月、六个月和一年后的汇价预估分别为1.24、1.20和1.18美元。欧盟统计局周三公布，12月通胀率降至负0.2%，逊于预期。

各国央行自身对欧元的态度也更加谨慎。欧元是仅次于美元的第二大储备货币。

据国际货币基金组织(IMF)12月31日公布数据显示，欧元在全球主要央行外汇储备中占比在2014年第三季降至不到23%，为逾十年低点。

**英镑兑美元走势料艰难**

调查显示，英镑兑欧元未来一年也将上扬。一个月、六个月和一年后的预估价分别为0.7820、0.7710和0.76英镑。上月的调查结果分别为0.7910、0.7740和0.765英镑。

英国央行料与美联储一样，今年晚些时候将开始加息，不过最近英国数据疲弱且通胀率放缓，让加息时间存疑，英镑兑美元走势将艰难。

英镑兑美元一个月后料来到1.53美元，六个月和12个月后料分别报1.52和1.51美元。12月调查中对英镑的看法较乐观，当时的一个月后、六个月和12个月后的汇价预估分别为1.57、1.55和1.54。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至去年末，投机客对美元净多仓增加，表明他们也预期美元会上扬。

美元涨势还将继续打压日圆，兑日圆报价六个月后和一年后料分别升至123和125日圆。美元指数在2014年上升近13%。

日圆去年跌14%，由于日本央行6月后或进一步放宽政策，所以日圆今年不太可能走强。

新兴市场货币也将承压，不过也许不会像去年跌的那么多，因为大宗商品价格下跌和美国收紧货币政策的预期或大多已经得以反映。(完)

(编译 李爽 审校 李婷仪)

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