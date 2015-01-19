分析：欧洲央行“不顾一切”保护欧元决心面临关键考验

路透伦敦1月18日 - 欧洲央行(ECB)本周将对购买政府公债计划做出决定，以抗击通缩与提振经济，其“不顾一切”保护欧元的决心，将面临关键考验。

欧盟最高法庭的顾问以及瑞士央行，已为量化宽松(QE)，即印钞铺平道路，但德国央行、政界人士与公众的强烈反对，可能让欧洲央行绑手绑脚。

争论的焦点不再是欧洲央行是否购买主权债券，这一点各界已经有所共识，而是在于计划的设计方式，以及这项计划是否可靠与具有足够威力。

风险在于欧洲央行可能采取“温和量化宽松”(QE-lite)的计划，这可能对市场释出错误信号、无法达成目标，并危及央行的信誉。

欧洲央行总裁德拉吉与德国总理默克尔上周私下会面的消息，凸显了此一决策高度的政治敏感性。因为德国央行反对这项政策，认为这是对低效能的政府大开货币融资的后门，将为德国纳税人带来潜在的负债，欧洲央行则希望默克尔不要予以谴责，并约束其德国保守派盟友。

部分QE支持者担心，德拉吉可能对德国让步太多，提议的计划限制了购债规模和范围，并且各成员国不共担风险，亦不允许购买最低评级国家的公债。

根据欧洲央行官员本月传阅的计划草案，购债规模上限被定在5,000亿欧元。部分市场分析师表示，要想达到央行目标，购债规模可能要比这个多一倍，甚至是没有上限。

德拉吉在欧洲央行管理委员会中获得多数支持，但另外两名德国委员--德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委劳滕施莱格则看来肯定会投票反对QE。其他少数委员也有可能会支持他俩。

欧洲央行消息人士表示，一个正在重点考虑的选项是，让欧元区19成员国各国央行承担所购买的本国债券的全部或多数违约风险。

“这个计划最好的状况可能是没有效果，最差的状况是带来风险，”经济智库Bruegel主管Guntram Wolff称。“(这)将强烈暗示，欧洲央行不再是一个‘肩负连带责任’的机构。”

丹麦资深经济学家Niels Thygesen是1980年代欧元区蓝图的设计者之一，他对路透表示：“如果说这些就是实施一些量化宽松政策的环境，对于那些狂热的支持者来说也并不值得。”

法律界人士同经济学家一样，设想的也是一个有限度的计划。

然而，欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon宣布欧洲央行购买公债的计划是合法的，同时呼吁成员国法院在质疑欧洲央行的决策时要谨慎，因为他们缺乏相关专业知识，这实际上就是给全面行动开了绿灯。

尽管他的意见是针对德国疑欧派人士先前提出的一宗有关公债购买计划的诉讼，而这项计划从未实施过，但这已经为量化宽松政策提供了明确的参考。

特别是，他认为事先宣布购债计划的限额，会破坏这项计划的效果，此外欧洲央行不应在债务重组时享有高于民间债权人的优先权，而且在购债时不应对发债国家的债信评级设置门槛。

这样一来德拉吉就能够放开手脚，按照欧元区成员国在欧洲央行的出资比例购买所有成员国债券，而且只要有必要就一直实施下去，以让通胀率从目前接近于零的水平回升向略低于2%的通胀目标。

但这从政治角度来看是行不通的。

**两条路线**

经济学家把量化宽松在提振经济和拉抬物价上起到作用的方式主要划分为两种：“讯息效应”和“资产组合效应”。美国、英国和日本均已实施量化宽松政策。

以外行的说法，前者是描述对金融市场释出明确的讯息，即一家坚定不移的央行，决心动用无限的资源来达成其目标。美联储时常被说成是这类例子。

“正如市场知道绝对不要去和美联储作对，它们必须明白不要和欧洲央行对赌，”一位资深欧元体系官员表示。他未获授权公开发言。

后者的说法，则是形容一家央行透过该机制发钞以向银行、保险业者和退休基金买进债券，然后这些机构将资金再投资到诸如股票或公司债等较高报酬的资产，通常是欧元区以外的资产。这些资金的流出压低了汇价，使得出口变得便宜、进口变得更为昂贵，进而拉抬通胀率。

欧元兑美元已从2014年5月的近1.40美元，跌至上周五的1.15美元，随着欧洲央行将推出量化宽松的预期升高，其跌速也在加速。

瑞士央行上周突然弃守三年之久的瑞郎汇价上限。

该行的意外之举，显示央行难以驯化震荡的市场，而经年累月积累的信誉却易于置于危险境地。

这为欧洲央行带来教训，因该行正面临16年来最艰困的决定之一。(完)

(编译 陈宗琦/许娜/郑茵/戴素萍 审校 李春喜/李爽)

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