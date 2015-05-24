成员国间的结构性差异恐威胁欧元区生存--ECB总裁

路透葡萄牙辛特拉5月23日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六警告道，欧元区各成员国之间存在明显的结构性差异，可能会让欧元区瓦解。

德拉吉此番直率的言论指出成员国之间不断加深的嫌隙，比如说德国希望平衡支出与收入，而深受债务困扰的希腊则抵制经济改革。

“统一的货币联盟是无法承受成员国之间存在巨大且不断加深的结构性差异。这将成为一枚炸弹，”德拉吉向学者和央行官员称。

“所以，这会威胁到联盟、货币联盟的生存，”他称。

欧元区19个成员国之间的文化差异常常扩大到各国经济管理层面。

例如，劳动法以及失业保护程度方面存在差异，各国的情况各不相同。

金融危机爆发后，爱尔兰、葡萄牙和希腊等国需要获得紧急援助，加剧了欧元区内部的紧张局势。

德国寻求说服其他成员国采纳其提出的保守支出政策，而其他国家则指责德国拒绝通过借贷进行投资，因此在提振欧元区整体经济方面做得太少。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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